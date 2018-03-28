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  4. Apple'dan "Öğrencilere Özel" Ücretsiz 200GB iCloud!

Apple'dan "Öğrencilere Özel" Ücretsiz 200GB iCloud!

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil
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Apple’ın Chicago’da gerçekleştirdiği Let’s Take a Field Trip etkinliğinde Apple Pencil desteği sunan yeni 9.7 inç iPad ile tanıştık. Eğitim odaklı etkinlikte öğretmen ve öğrencilere sunulan yeni yardımcı araçların yanı sıra ücretsiz iCloud depolama alanının 5GB’dan 200GB’a yükseltildiğinden bahsedildi. Peki ücretsiz 200GB iCloud alanından faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? Detaylar haberimizde.

Apple’ın klasik bahar etkinliğinde bu sene yeni iPad dışında bir cihaz görmedik. Eğitim üzerinden ilerleyen bir etkinlik oldu. iPad için geliştirilen 1 milyondan fazla uygulamanın 200.000’i aşkın olanının eğitim odaklı olduğu söylendi. Apple’ın iWork uygulamalarına getirilen yeni özelliklerin yanı sıra öğretmenlerin kullanacağı yeni uygulamalardan bahsedildi. Eğitim için tasarlanan yeni 9.7 inç iPad tanıtılırken ücretsiz 5GB iCloud alanının 200GB’a yükseltildiği belirtildi. Öğrencilerin 200GB iCloud depolama alanından faydalanabilmeleri için okul tarafından sunulan Apple kimliğiyle giriş yapmış olmaları gerekiyor. Apple Müzik servisinde olduğu gibi okulun verdiği .edu uzantılı mail adresini vererek bu fırsattan faydalanmak mümkün değil.

Apple, hem yazılım hem de donanım tarafında okul vakitleri öğrencilere özel güzel indirimler sunuyor. Eğitime özel fiyatlar ve öğrenci indirimlerini Apple’ın sayfasından takip etmek mümkün.

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