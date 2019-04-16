Apple'dan Oyun Servisi Apple Arcade'e Devasa Harcama

Apple tarafından yakın zaman önce tanıtılan oyun servisi Apple Arcade, birçok oyuncunun dikkatini çekmişti. Her ne kadar tanıtım etkinliği sırasında Apple TV+ ve Apple News+ servislerinin ardında kalsa da Apple Arcade’in aslında göz ardında kalmadığı, Apple’ın servis için devasa bir bütçe ayırdığı gün yüzüne çıktı.

Dünyanın en önemli finans mecralarından Financial Times, yayınladığı yeni raporla Apple Arcade servisi için harcanan bütçeyi yazdı. Financial Times, arka planda kaldığı söylenen oyun servisine harcanan fiyatın 500 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Sonbahar aylarında kullanıcıların beğenisine sunulmaya hazırlanan Apple Arcade, bir tür reklamsız oyun oynama platformu olarak lanse edilmişti. İçerisinde çeşiti mikro ödeme seçenekleri bulunan ve oyunculara kaliteli oyunlar sunmayı amaçlayan Apple Arcade’in çıktığı ilk gün sadece bu platforma özel 100 farklı oyun bulunduracağı belirtilmişti.

Konsol kalitesinde yapımları mobil oyuncuların ellerine ulaştırmayı amaçlayan Apple Arcade servisinin, 500 milyon dolarlık bütçesiyle yeni Apple servisleri arasında ikinci sıraya oturduğu aktarıldı. Birinci sıradaysa 1 milyar dolardan daha fazla para harcanan Apple TV+ servisi yer alıyordu.