Apple'dan Şaşırtan Çentik Kararı

iPhone X'daki çentik, kullanıcılar tarafından beğenilmemişti. Hatta cihazdaki bu çentiğin bir hata olduğunu düşünen kullanıcılar, Apple'ın aldığı yeni kararla birlikte daha çok üzülecek gibi gözüküyor.

Bundan sonra App Store'a yüklenen uygulamalar iPhone X'un çentiğine ve yuvarlak köşelerine uygun olmak zorunda. Çünkü halihazırda App Store üzerinde yer alan uygulamalar iPhone X'a uyum sağlayamıyor ve cihaz sahipleri çerçevesiz ekranın tadını çıkaramıyor. Bundan dolayı geliştiricilere yeni bir zorunluluk getiren Apple, bu kararını iPad'e ve diğer iPhone modellerine de uyguladı. Yani App Store'a yüklenen uygulama hangi cihaz için geliştirilmiş olursa olsun, iPhone X'un çentikli yapısına uygunluk göstermek zorunda.

Bu konu hakkında şikayetlerini belirten ve şikayetleri kulak arkası etmeyen Apple, pek çok geliştiriciden tepki alacaktır diye düşünülüyor. Çünkü iPad'e geliştirilen bir uygulamanın yuvarlak köşeli ve çentiğe uygun olması tek tip tasarım örneği olarak yorumlanabilir.

Konu hakkında tasarım yönergelerini paylaşan ABDli şirket, geliştiricilerin nasıl bir yön izlemesi gerektiğini açık açık anlatmış durumda. Ayrıca Apple, şu anda App Store'da yer alan uygulamaları da çentiğe uygun hale getirmeye başladı. Yani iOS uygulamaları üzerinde büyük bir tasarım değişikliği olacak gibi gözüküyor.