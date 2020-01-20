Apple'dan Şeffaflık Raporu: "En Fazla Veri Talebi ABD ve Çin'den"

FBI ile devam eden şifreleme savaşının ortasında Apple, son iki yılda bir şeffaflık raporu yayınlama kararı aldı. Bu rapor, dünyadaki hükümetler tarafından kaç kullanıcı verisi için istekte bulunulduğunu ve Apple'ın kaçına uyduğunu ortaya koyuyor.

Apple'ın hazırladığı rapordaki veriler Ocak ila Haziran ​​arasını kapsıyor. Ancak bu dönemde b azı ülkeler alışılmadık derecede yüksek sayıda cihaza erişim talebinde bulundu. Bu istek, dolandırıcılık veya hırsızlık gibi konularda bilgiye ihtiyaç duyulduğunda yapılıyor ve soruşturma için şirketle iletişime geçiliyor. Bu konuda Avustralya ve Almanya'nın ön planda olduğu görülüyor.

Hesap verilerine erişim isteği ise genellikle daha büyük bir tartışmanın parçası oldu. ABD ve Çin hükümetleri açık ara en fazla kullanıcı verisi talep ediyorken, küresel olarak yapılan 37 bin talebin 30 binlik kısmı ABD ve Çin'e ait. Apple bu taleplerin kimlik avı ve sahtekarlık soruşturmalarıyla ilgili olduğunu söylüyor.

Hükümetler aygıt bilgisine ek olarak iCloud ve iTunes hesapları için de erişim istedi. A ltı aylık dönemde Apple, bu tür bilgiler için 6 bin 480 istek aldığını söylüyor. Apple bu taleplerin yüzde 85'ini gerçekleştirirken ABD'nin Dış İstihbarat Gözetleme Yasası (FISA) kapsamında güvenlikle ilgili ulusal taleplere de veri sağladı.