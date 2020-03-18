Apple'dan Şekil Değiştirebilen Magic Mouse Geliyor

Mouse tasarımları genellikle tek bir boyuta uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ancak Apple bu klasik çizgiyi bozmak istiyor. Şirketin aldığı yeni patente göre bir sonraki Apple Magic Mouse elinizin şekline göre kendini ayarlayabilecek yani şekil değiştirebilecek.

Bir süre önce keşfedilen patente göre Apple, şekil değiştirebilen mouse tasarlama fikrine sahip gibi görünüyor. Bu patent, mouse'un şeklini kullanıcının eline uyacak şekilde optimize edebilen aktüatörlere dayanıyor.

Patent içerisinde verilen açıklamada "Düzenlemede, farenin profil şekli veya eğriliği bir kullanıcının eline uyacak şekilde optimize edilebiliyor." ifadelerine yer verilmiş. Fakat yeni mouse'un nasıl bir şekil değişikliğine uğrayacağı henüz bilinmiyor.

" Mouse eğriliği, kullanıcının avuç içiyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek için çeşitli sensörler içerebilir ve farenin şekli de buna göre değiştirilebilir." yeni mouse patenti göz önüne alındığında, Apple'ın bu tasarıma şu anda geçmeyi planlayıp planlamadığını söylemek pek mümkün değil.

Şekil Değiştirebilen Mouse Fikri Apple'a ait Değil