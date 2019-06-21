Apple’dan Sert Uyarı: Çin Yaptırımları Ticaret İçin Felaket Olacak

Her ne kadar dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi olsa bile ticaret savaşları Apple’ı korkutuyor. Şirketin özellikle de Çinli meslektaşlarına kıyasla dezavantajlı duruma düşebilme ihtimali, bazı kaygıları daha da derinleştirdi.

Bilindiği üzere ABD'li birçok şirket Çin imalatına büyük bir bağımlılık besliyor. Trump yönetiminin bu bağımlılığın farkında olması nedeniyle uyguladığı ek vergiler, görünen o ki ters tepebilir. İlk başlarda iPhone Apple Watch gibi çeşitli ürünler ciddi bir yük oluşturmazken; adaptörler, şarj cihazları ve çeşitli kablolar müşterilerin giderlerine fazladan ekleniyor.

Çin yaptırımları genişletiliyor

Trump yönetimi tarafından Mayıs ayında açıklanan tarifelere göre bilgisayarlar akıllı telefonlar ve televizyonlarda %25'lik bir ek vergi uygulandı. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi her ne kadar bu ek vergileri açıklamaya çalışsa bile, yine de Apple tatmin olmuyor.

Apple şirketi tarafından gönderilen mektupta vergilerin teknoloji liderlerinin zarar vereceği söyleniyor. Üstelik tüm bu vergilendirmeler, sadece Apple için değil aynı zamanda; Dell, Intel ve Microsoft şirketlerinde de büyük bir sorun yaşatıyor.

Apple tarafından ticaret temsilciliğine gönderilen mektup, kabul edilmezse şirketin önünde 2 farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki üretim yerlerinin Çin'den Hindistan ve Vietnam'a taşınması konusunda. Şirketin 2. Planı ise tüketicilerin pek memnun olmayacağı fiyat yükseltme stratejisi. Peki sizce Apple bu krizden ne yaparak kurtulabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.