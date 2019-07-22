Apple’dan SiriOS Sürprizi!

Apple’ın sürekli geliştirdiği sesli dijital asistanı Siri, önümüzdeki dönemlerde ayrı bir platform şeklinde karşımıza çıkacak. Teknoloji devinin, SiriOS adında yepyeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Son olarak WWDC 2019’da iPad’lere özel işletim sistemi iPadOS'u ortaya çıkaran Apple, henüz hakkında çok şey bilinmeyen SiriOS işletim sistemini de geliştirmeye devam ediyor.

Önümüzdeki yıl duyurulması planlanan yeni işletim sisteminin, gelecekte yaygınlaşması beklenen 'Nesnelerin İnterneti (IOT)' çağında kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor.

Etrafımızdaki akıllı cihazların sayısı, gelecekte IOT teknolojileriyle birlikte çok daha fazla olacak ve hepsi internete bağlanacak. Ancak bu cihazların tümü telefon ya da tabletlerde kullanılan işletim sistemiyle çalışamayacak. Bu nedenle farklı işletim sistemleri gerekiyor.

Apple da SiriOS adlı yeni işletim sistemini tam da bu amaçla geliştiriyor. Makine öğrenimi ve yapay zeka teknojileriyle de desteklenen SiriOS’un, önümüzdeki yılın Haziran ayında WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

SiriOS’un gelecekte 50 milyar akıllı cihazda kullanılacağı tahmin ediliyor.