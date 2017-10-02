Apple'dan Ucuz iPhone Hamlesi Gelebilir

Apple, Eylül ayında düzenlediği lansmanda iPhone X’i tanıtarak OLED ekrana geçiş yapmıştı. Bundan sonraki bütün iPhone’ların OLED ekranlara sahip olacağı beklenirken, bugün bambaşka bir haber geldi. Apple, 2018 yılında LCD ekranlı bir iPhone çıkarabilir. İşte detaylar.

Apple Park’ta düzenlenen lansman, yeni bir iPhone çağınının başlangıcını temsil ediyordu. Önceki modellerin aksine, uçtan uca OLED ekranıyla herkesi etkilemeyi başaran iPhone X, bundan soraki iPhone’lara da rehberlik ediyordu.

Fakat gelen haberlere göre, LCD ekranlı iPhone’ları bir süre daha görebiliriz. Wall Street Journal, Apple’ın OLED ekran tedariği konusundaki sıkıntılara işaret ederek, şirketin en az bir yıl daha LCD ekranlı iPhone modelleri çıkarmaya devam edeceğini iddia etti.

Apple’ın böyle bir politika izlemesinin iki nedeni olabilir. Birincisi; 1000 dolarlık fiyatıyla tepki çeken iPhone’un uygun fiyatlı alternatiflerini yaratmak, ikincisi de daha fazla satılması beklenen LCD ekranlı iPhone’lardan yüksek kazanç elde etmek. Apple’ı biraz olsun tanıyorsak, bence ikincisi.

Wall Street Journal, Apple’ın böyle bir politika izlemesinin en makul sebebi olarak, OLED ekranların tedariği konusunda Samsung ile yaşanılan problemi gösteriyor. Apple, yaşanan sorunlar üzerine LG Display ile ortak olmuştu. Güney Koreli şirket, iPhone’ların OLED ekranlarını yapmak için özel bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Apple, üretim kapasitesindeki yaşanabilecek olası bir sıkıntıyı göz ardı etmek istemiyor. WSJ, şirketin LCD paneller konusunda Japon Display ile görüştüğünü iddia ediyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi, en az bir yıl daha LCD ekranlı iPhone’lar üretebilir, ancak eninde sonunda OLED ekrana geçiş yapması gerekecek. Apple’ın Samsung ile olan ortaklığı 2019 yılında sona eriyor. Dolayısıyla, şirketin LG dışında farklı üretim hatları da yaratması gerecek.