Apple'dan 'Ucuz iPhone X' Hamlesi

Apple, iPhone X ile birlikte yeni bir dönemin kapısını araladı. OLED ekranlı ve Home butonu olmayan yeni nesil iPhone, 1000 dolarlık fiyatıyla da bir hayli dikkat çekmişti. Tabii Face ID konusundaki soru işarelerini de atlamayalım. Fakat şimdi bambaşka bir soru işareti var: Apple'ın, 2018 yılında çıkaracağı iPhone modelleri nasıl olacak?

Cupertino merkezli teknoloji devi, radikal bir kararla Touch ID'yi kaldırarak Face ID'ye geçiş yapmış, ancak iPhone X'in yanında tanıtılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, alıştığımız iPhone modelleri çizgisinde kalmıştı.

Bazı kaynaklar, Apple'ın bu politikasının bir geçiş süreci olduğunu söylüyor. Yani şirket, Home butonlu ve LED ekranlı iPhone'ları aşamalı olarak kaldıracak. Bu şu anlama gelebilir: Apple, 2018'de iPhone X'teki özelliklerin bir kısmından feragat ederek, daha düşük fiyatlı iki iPhone'u piyasaya sürebilir.

Bu sadece bir ihtimal, ancak Apple bu süreci yavaş bir geçişle tamamlayacak gibi görünüyor. Çin'in Economic Daily gazetesi tarafından hazırlanan bir rapor, Apple'ın 2018'deki çalışmalarda ucuz iPhone'ların, "Lizbon" ve "Hangzhou" kod adlarıyla anıldığını söylüyor.

Rapor, 2018'deki iPhone'ların 90 dolar daha ucuza mal olabileceğine işaret etti; bu da yeni iPhone fiyatlarının yaklaşık 900 dolardan başlayabileceği anlamına geliyor.

iPhone X'teki hangi özelliklerin devre dışı bırakılacağı konusunda net bir bilgi yok, ancak Apple'ın gelecekteki iOS cihazlarına Face ID'yi getirmek istediği söylentilerini duymuştuk.

Kesin bir kanıya varmak için henüz çok erken. Muhtemelen ileriki zamanlarda konuyla ilgili çok daha fazla detaya sahip olacağız.