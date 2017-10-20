  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Apple'dan 'Ucuz iPhone X' Hamlesi

Apple'dan 'Ucuz iPhone X' Hamlesi

Apple'dan 'Ucuz iPhone X' Hamlesi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
YORUM YAZ

Apple, iPhone X ile birlikte yeni bir dönemin kapısını araladı. OLED ekranlı ve Home butonu olmayan yeni nesil iPhone, 1000 dolarlık fiyatıyla da bir hayli dikkat çekmişti. Tabii Face ID konusundaki soru işarelerini de atlamayalım. Fakat şimdi bambaşka bir soru işareti var: Apple'ın, 2018 yılında çıkaracağı iPhone modelleri nasıl olacak?

Cupertino merkezli teknoloji devi, radikal bir kararla Touch ID'yi kaldırarak Face ID'ye geçiş yapmış, ancak iPhone X'in yanında tanıtılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, alıştığımız iPhone modelleri çizgisinde kalmıştı.

Bazı kaynaklar, Apple'ın bu politikasının bir geçiş süreci olduğunu söylüyor. Yani şirket, Home butonlu ve LED ekranlı iPhone'ları aşamalı olarak kaldıracak. Bu şu anlama gelebilir: Apple, 2018'de iPhone X'teki özelliklerin bir kısmından feragat ederek, daha düşük fiyatlı iki iPhone'u piyasaya sürebilir.

Bu sadece bir ihtimal, ancak Apple bu süreci yavaş bir geçişle tamamlayacak gibi görünüyor. Çin'in Economic Daily gazetesi tarafından hazırlanan bir rapor, Apple'ın 2018'deki çalışmalarda ucuz iPhone'ların, "Lizbon" ve "Hangzhou" kod adlarıyla anıldığını söylüyor.

Rapor, 2018'deki iPhone'ların 90 dolar daha ucuza mal olabileceğine işaret etti; bu da yeni iPhone fiyatlarının yaklaşık 900 dolardan başlayabileceği anlamına geliyor.

iPhone X'teki hangi özelliklerin devre dışı bırakılacağı konusunda net bir bilgi yok, ancak Apple'ın gelecekteki iOS cihazlarına Face ID'yi getirmek istediği söylentilerini duymuştuk. 

Kesin bir kanıya varmak için henüz çok erken. Muhtemelen ileriki zamanlarda konuyla ilgili çok daha fazla detaya sahip olacağız. 

Apple'dan Ucuz iPhone Hamlesi Gelebilir MOBİL Apple'dan Ucuz iPhone Hamlesi Gelebilir

iPhone X, Türkiye'de Neden Bu Kadar Pahalı? MOBİL iPhone X, Türkiye'de Neden Bu Kadar Pahalı?

iPhone X Türkiye Fiyatı Belli Oldu! MOBİL iPhone X Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

ETİKETLER: iPhone Apple iphone 8 iphone x Face ID

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite silinen veya kaybolan fotoğraf, dosya, bölüm ve çok daha fazlasını kurtarabileceğiniz yararlı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR