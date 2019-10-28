Apple'dan Uyarı: Güncelleme Yapmayan iPhone 5'ler Kullanılamayacak

Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına çok önemli bir uyarı geldi. Eğer iPhone 5 kullanıcıları güncelleme yapmazsa cihazlarındaki çoğu fonksiyon kullanılamayacak.

2012 yılından beri hayatımızın içerisinde olan iPhone 5 modelleri artık çok eski modeller olarak kaldı. iPhone 5'ten bu yana 10'dan fazla yeni cihaz üreten Apple, iPhone 5 modelini de yalnız bırakmadı. Ancak iPhone 5 modelleri için kritik bir noktadayız. Çünkü cihaz sahipleri cihazlarına 3 Kasım'a kadar güncelemeyi yüklemezse cihazlar kullanılamayacak.

iPhone modellerinin bir süredir yaşadığı GPS sorunu cihazları kötü bir noktaya sürüklüyor. Apple bu sorunu ortadan kaldırmak adına iOS 10.3.4 kodlu güncellemeyi yayınladı. Bu güncelleme büyük önem taşıyor. Çünkü güncellemenin süresi 3 Kasım'a kadar. Bu süre içerisinde cihazlarına güncellemeyi yüklemeyen kullanıcılar 3 Kasım tarihinden sonra cihazın birçok özelliğini kullanamayacak. Safari, Mail gibi birçok uygulama dahil olmak üzere iCloud ve Apple servisleri kullanılamaz hale gelecek. Buda cihazı kullanamayacağınız anlamına geliyor.

Resimde Apple'ın yapmış olduğu açıklama aslında herşeyi açıklıyor. App Store, iCloud, web, email ve diğer servisleri kullanabilmek için güncellemeyi 3 Kasım'a kadar yapmanız söyleniyor. Alt kısımda ise olumsuz durum açıklanıyor. Eğer güncellemeyi o tarihe kadar yapamazsanız, cihazınızı bir bilgisayara bağlayıp önce yedeklemeniz, daha sonra cihaza güncellemeyi yüklemeniz gerekecek. Bu önemli güncellemeyi 3 Kasım'dan önce yapmayı unutmayın!