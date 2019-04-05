Apple'dan Yeni iPhone SE'yi Bekleyenlere Sürpriz Model: iPhone XE

Bir süredir iPhone SE 2 söylentileriyle yeniden küçük ekranlı bir iPhone çıkaracağı söylenen Apple'ın bomba gibi cihazı sızdırıldı. 4.8 inç ekrana ve A12 biyometrik çipine sahip olacağı söylenen cihazın ismi iPhone XE olacak.

Bu sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 11 modellerinin haricinde tekrardan küçük ekrana dönüş yapacağı düşünülen Apple'ın modeli gün yüzüne çıktı. Uçtan uca 4.8 inç OLED ekrana, FaceID özelliğine ve 7nm A12 biyonik işlemciye sahip olduğu iddia edilen iPhone XE'nin kompakt bir akıllı telefon olması bekleniyor.

Klasik çentikle sunulması muhtemel olan yeni cihazın kablosuz şarj destekli ve iPhone SE tasarımını koruması muhtemel görünüyor. Arka tarafında tek 12MP'lik kameraya sahip olacağı söylenen iPhone XE'nin selfie kamerası belirsizliğini koruyor. Foxconn ile ortaklaşa üretileceği belirtilen cihazın en ilgi çekici yanı ise fiyat tarafında olabilir. Hindistan merkezli fabrikalarda üretileceği söylenen telefonun 2019 yılında güzel bir alternatif olacağı söylenebilir.

iPhone XE Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Son olarak ortaya atılan iddialara göre iPhone XE'nin 600 dolardan satışa sunulabileceğini söyleyelim. 600 dolar, Apple için iddialı bir fiyat olarak görülürken pek çok kullanıcının ilgisini çekecektir diye düşünülüyor. Bu yılın Kasım ayında yapılacak lansmanda tanıtılması beklenen iPhone XE hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.