Apple'dan Yeni Kablosuz Kulaklık: Beats Solo Pro

Günümüzde kablosuz kulaklıkların en büyük sorununun pil ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Birbirine dolaşan kablolarla uğraşmak zorunda kalmamak gerçekten güzel bir avantaj fakat pil ile çalışan diğer birçok cihazda olduğu gibi kablosuz kulaklıkların pil ömrü de genelde beklendiği kadar uzun olmuyor.

Eğer şu sıralar uzun pil ömrüne sahip yeni bir kulaklık arayışındaysanız sizin için iyi bir seçeneğimiz var. Çünkü Apple, yeni kablosuz kulaklığı Beats Solo Pro’yu tanıttı. Uzun zamandır Beats markası altında yeni bir ürün piyasaya sürmeyen Apple’ın bu seriyi devam ettirdiğini görmek sevindirici.

Beats Solo Pro kulaklığı bir kulak üstü kulaklık modeli olarak geliyor, yani kulaklıklar kulağınızı tamamen sarıp kapatıyor. Kulaklığın sahip olduğu gürültü engelleme özelliği sayesinde bir uçakta ya da bir kafede olsanız bile çevrenizdeki gürültüden etkilenmeden yaptığınız işe odaklanabiliyorsunuz.

40 Saatlik Pil Ömrü

Bu özellik, saç, küpeler veya farklı kulak şekillerinden kaynaklanan sızıntılara göre kendini ayarlayabilen 'Saf Adaptif Gürültü Engelleme' teknolojisi sayesinde mümkün oluyor ve oldukça büyük fayda sağlıyor.

Beats Solo Pro kulaklıklarının en dikkat çekici özelliklerinden biri de 40 saatlik pil ömrüne sahip olması. Bu gerçekten de yeterince uzun ve etkileyici bir pil ömrü süresi. Kulaklıklar 300 dolar’lık (yaklaşık 1.770 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve şu anda Beats’in internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda.