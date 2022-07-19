Apple "Dokun ve Öde" Teknolojisi Yüzünden Davalarla Karşı Karşıya

Yeni bir dava, Apple'ın iPhone'daki temassız ödemeler üzerinde yasa dışı bir tekele sahip olduğunu ve kart düzenleyicilerini ücret ödemeye zorladığını iddia ederek Apple Pay'i hedef alıyor. Dava, Apple Pay ile uyumlu banka ve kredi kartları çıkaran Iowa merkezli Affinity Credit Union tarafından başlatılıyor ancak şirketin avukatları, diğer kart düzenleyicilerinin davaya katılabilmesi için bunu bir toplu dava hâline getirmeyi umuyor.

Gerçekleşen şikayete göre Apple, Apple Pay ücretlerinde işlem başına %0,15'e kadar kredi kartı şirketlerini yılda 1 milyar doların üzerinde ücretlendiriyor ve buna rağmen kart sahipleri hiçbir şey ödemek zorunda kalmıyorlar. Dava Apple'ın, Apple Pay'in iPhone'larında, iPad'lerinde ve Apple Watch'larda NFC ödemelerini gerçekleştirebilen tek hizmet olmasını sağlayarak antitröst yasasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Yargının Apple'ı Tekel Kabul Etmesi Mümkün Görünmüyor

Epic ile Apple arasındaki davada olduğu gibi bunun gibi bir dava, bir hâkimin ilgili pazarın ne olabileceğine karar vermesine bağlı olabilir. Burada davacılar Apple'ın "Dokun ve Öde iOS mobil cüzdanları" üzerinde bir tekele sahip olduğunu söylüyor ancak bir yargıç bunun doğru olduğunu kabul etse bile, gerçek bir tekel olmadığına karar verebilirler çünkü müşteriler her zaman diğer mobil cüzdanların bulunduğu Android'e geçebilirler.

Hukuk firmasından yapılan basın açıklamasına göre davanın amacı, tüm temassız ödemeleri Apple Pay üzerinden yapmaya zorlayan Apple politikalarını değiştirmek ve şirketin, davacıların yasa dışı olarak tahsil ettiğini iddia ettiği ücretleri kart çıkaranlara geri ödemesini sağlamak.

"Dokun ve Öde" Nedir?

Apple'ın Apple Pay'i kullanım süreci konusunda karşılaştığı tek zorluk bu değil. AB geçtiğimiz günlerde üçüncü parti geliştiricilerin iPhone'un NFC sistemini ödemeler için kullanamamasına itiraz etti ve kısıtlamaların "iPhone'larda mobil cüzdanlar için daha az yeniliğe ve daha az seçime" yol açtığını iddia etti. Şimdi şirket ABD'de de bu sorunla ilgili yasal bir savaşla karşı karşıya kalabilir.