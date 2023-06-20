Apple’dan Acemi Sürücülere Müjde: Detaylı Anlatım Geliyor

Apple, araç için simgeleri açıklayan kılavuz oluşturmayı planlıyor. Teknolojik alet kullanımında sıkça görülen kullanım kılavuzunu araç için uyarlayacak olan Apple, gösterge panelinde yer alan simgeleri detaylı bir şekilde anlatan özelliği iOS 17‘de deneyecek.

Apple Araç Kullanımında Kolaylık Sağlayacak Özelliği Sunmaya Hazırlanıyor

Apple, hem yeni araba kullanan kişiler hem de trafik güvenliği için iOS 17 ile birlikte yeni bir güncelleme duyuracak. “Görsel Arama” özelliğini iOS 15'de yayınlayan Apple, iOS 17'ile birlikte farklı nesneleri canlıyı analiz edebilecek. Klima kontrollerinden benzin göstergesine kadar birçok simgenin detaylı açıklamasını yapacak uygulama yeni araba kullananlara kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Araçlarda yaşanan problemler gösterge panelinde yer alan bir simge ile sürücülerin harekete geçmesi için uyarı verir. İlk defa araba kullanan sürücüler simgelerin hangi anlama geldiğini bilmediği için çeşitli hatalar yapabiliyor. Bu da trafikte olası bir kaza veya yavaşlamaya sebep oluyor. Bu düşünceden hareketle özelliği geliştiren Apple, güncellemenin yakında geleceğini bildirdi.