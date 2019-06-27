Apple Diyabet Ölçüm Cihazı Yakında Satışa Sunuluyor

Son zamanlarda diyabet hastalarının sayısında ortaya çıkan artış, Apple diyabet ölçüm cihazı gibi ürünlerin geliştirilmesini sağlıyor. Apple gibi şirketlerin sağlık konusunda ne kadar hassas olduğunu herkes bilir. Özellikle de Apple Watch gibi ürünlerle kullanıcıların sağlığını kontrol altına almaya çalışan şirket, bu sefer de şeker hastaları için çalışmalar yapıyor. İşte haberimizin detayları.

Diyabet hastalarının şekerlerini ölçmek için kullandıkları cihazlar, artık Apple tarafından da üretilecek. One Drop olarak adlandırılan bu cihaz, sağlık uygulamasına kaydedilebilecek. Cihazın kullanılabilmesi için mutlaka bir iPhone cep telefonu ve Apple'ın sağlık uygulamasına sahip olmanız gerekiyor.

Apple diyabet ölçüm cihazı koçluk programı hediye ediyor

Genellikle kullanıcılarının bütün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Apple şirketi, hizmetler bölümüne çok ayrı bir değer veriyor. One Drop ile beraber diyabet hastaları hem karbonhidrat sayımı yapabilecek hem de bunu alandaki uzman kişilere yorumlatabilecek.

Koçluk programlarının satın alınabildiği Apple uygulamalarında süreyi de siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. One Drop şu an için 70 dolara satılıyor ve sertifikalı bir diyabet eğiticisinden ücretsiz ders alabiliyorsunuz. Diyabet koçu olarak da adlandırılan bu kişiler, genellikle diyetisyen grubundan oluşuyor.

Bu tarz haberler gösteriyor ki, Apple artık sağlık alanına çok daha fazla yönelecek. Böylece sadece diyabet hastaları için değil, aynı zamanda diğer hastalıklarla uğraşanlar için de hayatı kolaylaştırabilecek çözümler ortaya koyulabilir.

Peki sizce de Apple şirketi, sağlık uygulamaları ile diyabet hastalarının günlük hayatını kolaylaştırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.