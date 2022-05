Apple, Dokun ve Öde Özelliğini Kullanıma Sunmaya Hazırlanıyor

Apple'ın bir iPhone kullanıcısının başka bir iPhone kullanıcısına ekstra ekipman olmadan ödeme yapmasına olanak tanıyan Tap to Pay (Dokun ve Öde) özelliği, Apple Park'taki ziyaretçi merkezinde kullanılırken kayda alındı. Apple, Şubat 2022'de Tap to Pay (Dokun ve Öde) özelliğini duyurduğunda, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işletmelere yönelik olsa da yıl sonuna kadar geleceği söyleniyordu. Şimdi Apple Park'ın ziyaretçi merkezinde canlı ve gayet stabil bir şekilde karşımızda.

Apple Park'ın özelliği ne zaman desteklemeye başladığı belli değil ancak videoda bir Apple Store çalışanının bir müşteriden ödeme almak için iPhone'unu kullandığı görülüyor. Hem müşteri hem de çalışan normal bir iPhone kullanarak ödeme işlemini gerçekleştiriyor.

Videodaki iPhone'lardan hiçbiri ne satın alındığını göstermiyor. Alıcının iPhone'u yalnızca herhangi bir temassız Apple Pay işlemine benzer bir ekran gösteriyor ve temas işlemiyle ödeme işlemini tamamlıyor. Çalışanın iPhone'u ise önce tutarı nereye girdiğini gösteriyor, ardından tutarı yeni bir ekranda "Apple Park Ziyaretçi Merkezine Öde" ifadesiyle birlikte göstermeye devam ediyor. Kimi kullanıcılar bu videoyla birlikte özelliğin gelmesi için sabırsızlandığını belirtirken, kimi kullanıcılar ise güvenlik açısından rahatsız edici bir özellik olduğunu vurguluyor.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO