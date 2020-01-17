Apple, Dokunmatik Ekranlı Macbook Patenti Alıyor

Apple dokunmatik ekranlı Macbook modeli ile karşımıza çıkabilir. Apple'ın dokunmatik ekranlı Macbook patenti almak için başvuru ortaya çıktı.

Apple Dokunmatik Ekranlı Macbook Tanıtacak Mı?

Apple uzun süredir dokunmatik ekranlı Macbook geliştirmeyi reddetmekte. Ancak gelen son bilgilere göre Apple, inadından vazgeçti. Teknoloji devi Apple'ın dokunmatik ekrana sahip Macbook patenti almak için ABD'de başvuru yaptığı açıklandı. Başvurulan paten başvurusunda göre, iPhone ekranı dokunmatik ekranlı Macbook'a aktarılabilecek.

Hemen aşağıda yer alan görselden dokunmatik ekranlı Macbook'un çizimlerini görebilirsiniz. Çizimlerde iPhone'daki görüntülerin Mac'e aktarıldığı görülmekte. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin dokunmatik ekranlı bir Mac üretmemeye karar verdiğini söylemişti ve bunun ana nedeninin ergonomik olmadığının altını çizmişti.

Görünüşe göre Apple gelecek yıllarda dokunmatik ekranlı Macbook modeli ile karşımıza çıkacak. Dokunmatik ekranlı Mac modelinin ne zaman karşımıza çıkacağı bilinmezliğini korunmakta. Apple belki cihazı hiç piyasaya sürmeyebilir. Sizce Apple dokunmatik ekranlı Macbook modelini tanıtır mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!