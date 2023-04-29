Apple'ı Dolandıran Eski Çalışan Hakkında Karar Verildi: Hapis Cezası ve Dahası!

Dünyanın en değerli ve yenilikçi şirketlerinden biri olan Apple, kendi çalışanlarından biri tarafından 17 milyon doların üzerinde dolandırıldı. Apple'ın Küresel Hizmet Tedarik Zinciri departmanında eski bir çalışan olan Dhirendra Prasad üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve haksız kazançlarını teknoloji devine geri ödemesine karar verildi.

ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcılığı'na göre Prasad, "komisyon almak, parça çalmak, faturaları şişirmek ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak" suretiyle Apple'a karşı dolandırıcılık yapmak için iki tedarikçiyle komplo kurdu. Prasad, yıllarca yakalanmamak için Apple'ın dolandırıcılık tespit uygulamaları hakkındaki bilgisini kullandı.

Dhirendra Prasad Üç Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Prasad bir süre tespit edilmekten kaçmayı başarsa da planları sonunda ortaya çıkarıldı. Geçen yılın Kasım ayında posta dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için komplo kurmak suçlamalarını kabul etti. Kara para aklamak için komplo kurmakla ilgili iki suçlama ise cezasının infazı sırasında reddedildi.

Prasad'ın üç yıl hapis ve ardından üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılması, özellikle Apple gibi önde gelen şirketleri dolandırmanın hoş görülmeyeceğine dair açık bir mesaj gönderiyor.

ABD hükûmeti Prasad'ın 5.5 milyon dolar değerindeki mal varlığına zaten el koymuştu ve Apple'dan dolandırdığı 17.4 milyon doların üzerine 8.1 milyon dolarlık ek bir para cezası ödemesine karar verildi. Ayrıca dolandırıcılıktan elde ettiği gelirler üzerinden vergi ödemediği için İç Gelir Servisi'ne de 1.9 milyon dolar ödemesi gerekiyor.