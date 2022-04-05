Apple'ı Dolandıran İkili Dev Cezaya Çarptırıldı

Daha önce birçok kez yaşandığı için Apple hediye kartı dolandırıcılıklarını duymaya alışığız. Dolandırıcılar kurbanlarını sahte servetler uğruna "kefaret ücreti" veya vergi kaçakçılığından tutuklanmaktan kaçınmaları için "para cezası" gibi bahanelerle kandırıyordu ancak bu seferki zanlı ikili çok daha farklı bir yöntemle doğrudan Apple'ı dolandırdı.

Planları sanal cüzdan kartlarına hediye bakiye üretmek için bir Apple Store'dan satış noktası cihazını çalmayı ve ardından parayı diğer Apple Store'larda harcamayı içeriyordu. Adalet Bakanlığı olayları şöyle açıklıyor:

"Jason Tout-Puissant, Texas, Southlake'deki bir Apple mağazasından birden fazla Apple satış noktası cihazı çaldığını, daha sonra mağazanın dışında oturduğunu, mağazanın wifi ağına giriş yaptığını ve binlerce dolarlık hediye bakiyeyi sanal cüzdan kartlarına yüklediğini itiraf etti. Daha sonra hediye kartlarını, hediye kartlarının değeri için QR kodları üreten bir uygulama olan Apple Passbook'a yükledi ve bu kodların ekran görüntülerini partnerine gönderdi. Syed Ali savunma ifadesinde, kendisinin ve işbirlikçisinin bu QR kodları New York'taki mağazalardan binlerce dolarlık Apple ürünleri satın almak için kullandıklarını itiraf etti."

Apple'ı Dolandıran Zanlıların Cezaları Belli Oldu

Zanlılar toplamda 1,5 milyon dolarlık bir harcama yapmayı başardılar. Açıklanan karara göre federal hapishanede biri beş, diğeri üç yıl yatacak.

"29 yaşındaki Syed Ali ve işbirlikçisi 27 yaşındaki Jason Tout-Puissant, elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundular. Bay Ali, ABD Bölge Yargıcı David Godbey tarafından federal hapishanede 37 ay hapis cezasına çarptırıldı, Bay Tout-Puissant ise aynı yargıç tarafından federal hapishanede 60 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Apple'a 1,26 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi."

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın eski bir çalışanı da Apple'ı 10 milyon dolar dolandırıldığı iddialarıyla soruşturma altına alınmıştı.