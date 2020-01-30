Apple Dolu Dolu Bir 2020 Yılı için Hazırlanıyor!

Bazı yeni raporlara göre Apple, 2020 yılında iPhone, iPad ve Mac modelleri için önemli planlar yapmış durumda. Şirket, bu seneyi dolu dolu geçirecek gibi gözüküyor.

Geniş Bir Ürün Grubu

Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni raporlara göre Apple bu sene geniş bir ürün grubu ile karşımıza çıkacak. Bunların arasında iPhone SE 2 modelinden belki AirPower modeline kadar pek çok şey bulunabilir.

Apple akıllı telefon tarafında premium segmenti yönlendiren bir konumda bulunduğu için şirket son zamanlarda uygun fiyatlı akıllı telefonlara odaklanmıyordu. Ancak bazı bölgelerde fiyat / performans her şeydir ve şirket, bu bölgelerde ciddi bir pazar kaybı yaşadı. Bu nedenle bu durumun toparlanması için güncel seriye oranla nispeten uygun fiyatlı yeni modeller karşımıza çıkacak.

Bununla birlikte MacBook ve iPad modellerinde de yenilemeler olacak. Yalnızca baz iPad için değil, iPad Pro için de bir yükseltmenin bulunması bekleniyor.

Son olarak bir kablosuz şarj matı bekleniyor. Burada iki yol var. Bunlardan ilki basit bir kablosuz şarj cihazı iken, diğeri ise AirPower benzeri daha karmaşık ve güçlü bir cihaz.

Bu ürünlerin bazıları ile bu yılın ilk yarısında ve bazıları ile de ikinci yarısında karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz şirketten bu yıl neler bekliyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.