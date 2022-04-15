Apple, Dört M2 İşlemci Varyantı İçerecek Birkaç Yeni Mac Üzerinde Çalışıyor

Yeni bir rapor, Apple'ın gelecekteki PC planlarıyla ilgili ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Görünüşe göre şirket, bir sonraki nesil M2 işlemcinin farklı varyantları tarafından desteklenecek bir dizi yeni Mac modelini test ediyor.

Bloomberg'in raporuna göre geliştirici günlükleri Cupertino merkezli dev şirketin şu anda M2 işlemcinin dört yeni çeşidiyle donatılacak en az dokuz yeni Mac üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bilgisi olmayanlar için M2 çipi, iPhone üreticisinin ARM mimarisine dayanan ilk tescilli işlemcisi olan M1'in halefi konumunda. Ve şimdi, Apple bir M2 işlemcisi, M2 Pro, M2 Max ve hatta muhtemelen M1 Ultra'nın halefini geliştiriyor gibi görünüyor.

Apple Yeni İşlemcileri Hangi Mac Cihazlarda Kullanacak?

Yaklaşan dokuz Mac'ten Apple, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU içeren M2 işlemcili bir MacBook Air üzerinde çalışıyor olabilir. Bunun dışında yakında çıkacak olan M2 Pro işlemcisinin bir çeşidini barındıracak yeni bir Mac mini de çalışmalarda bulunuyor. Ayrıca şirket, M2 Pro ve M2 Max işlemcileini içeren 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra M2 işlemcili yeni 13 inç MacBook Pro'yu dâhili olarak test ediyor.

Raporda ayrıca Mac Studio'da ilk kez piyasaya sürülen M1 Ultra'nın halefine ev sahipliği yapacak bir Mac Pro'nun da yolda olduğu ekleniyor. Bloomberg özellikle dâhili test aşamasının geliştirme sürecinde "önemli bir adıma" ulaşıldığını ve bu nedenle yeni bilgisayarların önümüzdeki aylarda piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Görünüşe göre Apple, bazı Mac modellerini yenileyecek bu nedenle önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili daha fazla bilgi gelmesi muhtemel.

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