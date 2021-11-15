Apple Drone Geliştiriyor Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), Apple tarafından yapılan iki yeni patent başvurusunu yayınladı. Teknoloji devi tarafından alınan patentler, şirketin yakın gelecekte drone ya da bir başka ismi ile insansız hava aracı geliştirmeye ilgi duyduğunu gösteriyor.

Apple Drone Ne Zaman Tanıtılacak?

Söz konusu patentlerden ilki insansız hava aracını uzaktan, kablosuz kontrolörle, eşleştirmek için kullanılan aparatları, sistemleri ve yöntemleri kapsıyor. Diğer patent ise insansız hava aracının hücresel ağ sistemi aracılığı ile nasıl kontrol edilebileceğine ve izlenebileceğine odaklanıyor.

Bunları ve geçmişte çıkan çeşitli patentleri bir kenara bıraktığımızda, Apple'ın şu sıralar drone geliştirdiğine yönelik herhangi bir sızıntı ya da rapor bulunmuyor. Nitekim patentler o ürünün yakın bir gelecekte satışa sunulmasından ziyade, şirketin söz konusu ürün grubuna yönelik ilgi duyduğunu gösterir.

USB-C Portuna Sahip iPhone X 86.001 Dolara Satıldı

Geçtiğimiz günlerde robotik mühendisliği öğrencisi Ken Pillonel tarafından geliştirilen USB-C portuna sahip iPhone X hakkındaki bazı detayları sizlerle paylaşmıştık. Birkaç ay boyunca boş zamanlarının önemli bir kısmını bu projeye adayan Pillonel, nihayetinde USB-C üzerinden veri aktarımı ve güç transferi sağlayabilen bir iPhone X ile karşımıza çıkmıştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere proje genel anlamda hem uğraştırıcı hem de maliyetliydi. Pillonel çalışmalarının ilk aşamasını bir iPhone bataryasının USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilmesine odakladı. Buna yönelik ilk başarılı konsepti geçtiğimiz mayıs ayında oluşturdu ancak boyutu itibarıyla bir iPhone'a sığamayacak kadar genişti.

Bu nedenle bir sonraki aşama bu konsepti kablolarından arındırmak, daha sade hale getirmek ve bir iPhone'a sığacak boyutlara indirgemekti. Pillonel de Apple'ın özel C94 konnektörünü tersine mühendislik yöntemi ile iPhone'a uyan esnek PCB tasarıma dönüştürdü. Uzun bir çalışma sürecinin ardından nihayetinde, USB-C üzerinden güç transferi ve veri aktarımı yapabilen bir iPhone X ortaya çıktı.

Daha sonrasında geliştirilen model eBay üzerinden açık artırmaya sunuldu. Evet, proje gerçekten de etkileyiciydi ancak fiyatın tam olarak nerede konumlanacağını tahmin etmek kolay değildi. İlk teklifin ardından 1.000 dolar seviyesinde başlayan açık artırma, birkaç dakika içerisinde 30.000 dolar seviyesine ulaştı. Nihai olarak 86.001 USD / 854.000 TL teklifle satılan USB-C'li iPhone X, Pillonel için beklenmedik bir kazanç yoluna dönüştü.

eBay üzerindeki tekliflerin ardından alıcıya bazı şartlar ve tavsiyeler hakkında uyarılarda bulunan Pillonel; cihazın açılmaması, güncellenmemesi ve kullanılmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Nitekim bu modelin temelde kullanıma yönelik riskler içerebileceğini unutmamak gerekiyor.