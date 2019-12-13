Apple Düşük Işıkta Fotoğraf Çekimine Odaklanan Girişimi Satın Aldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, akıllı telefonlarındaki kaliteyi artırmak adına çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu yatırımlardan bir tanesinin daha altına imza atan şirket, Birleşik Krallık merkezli mobil fotoğrafçılık girişimi Spectral Edge ile satın alma konuşmalarını tamamladı.

East Angalia Üniversitesinde yapılan kimi çalışmalar sonrasında ortaya çıkan Spectral Edge, özellikle düşük ışıkta çekilen fotoğrafları daha iyi hale getirmesiyle ön plana çıkmıştı. Özellikle kamera konusunda en iyisi olmak için mücadele ettiğini bildiğimiz Apple, Birleşik Krallık merkezli Spectral Edge’i satın aldı.

Apple, yakın zaman önce piyasaya sunduğu iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max modellerinde gece modu adını verdiği bir özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellikle birlikte düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekilmesini amaçlayan şirket, Spectral Edge ile elini güçlendirmiş oldu.

Kızılötesi çekimler yapmak suretiyle görüntüleri daha keskin hale getiren ve en nihayetinde ortaya daha iyi fotoğraflar çıkmasını sağlayan Spectral Edge’i satın almasının ardından Apple’ın yeni iPhone modellerinde daha iyi fotoğraf kaliteleri sunması muhtemel.