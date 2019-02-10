Apple, Eğlenceli Müzik Videolarıyla 'Memoji' Yeteneklerini Sergiledi

Günümüzde bir müzik videosu yapmak oldukça zahmetli ve pahalı olabiliyor. Ancak görünüşe göre gelecekte çok daha düşük bütçelerle sıra dışı müzik videoları yapmak mümkün olacak.

Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, Memoji özelliğini destekleyen bir iPhone. Apple, ünlü sanatçıların Memoji özelliği kullanılarak tasvir edildiği üç kısa video paylaştı.

Bu üç kısa video sırasıyla şunlardan oluşuyor;

Simple adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Florida Georgia Line

adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Talk adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Khalid

adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı 7 Rings adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Ariana Grande

Her biri yaklaşık bir dakika kadar süren eğlenceli videolar, Los Angeles'da Grammy adaylarının Memoji versiyonlarını içeren Apple Music Bilboard’larından oluşuyor.

Sizler de Memoji özelliğini destekleyen iPhone’larınızla kendinize özel Memoji’ler oluşturabilirsiniz.