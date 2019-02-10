  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Apple, Eğlenceli Müzik Videolarıyla 'Memoji' Yeteneklerini Sergiledi

Apple, Eğlenceli Müzik Videolarıyla 'Memoji' Yeteneklerini Sergiledi

Apple Memoji Özelliği
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Günümüzde bir müzik videosu yapmak oldukça zahmetli ve pahalı olabiliyor. Ancak görünüşe göre gelecekte çok daha düşük bütçelerle sıra dışı müzik videoları yapmak mümkün olacak.

Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, Memoji özelliğini destekleyen bir iPhone. Apple, ünlü sanatçıların Memoji özelliği kullanılarak tasvir edildiği üç kısa video paylaştı.

Bu üç kısa video sırasıyla şunlardan oluşuyor;

  • Simple adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Florida Georgia Line
  • Talk adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Khalid
  • 7 Rings adlı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı Ariana Grande

Her biri yaklaşık bir dakika kadar süren eğlenceli videolar, Los Angeles'da Grammy adaylarının Memoji versiyonlarını içeren Apple Music Bilboard’larından oluşuyor.

Sizler de Memoji özelliğini destekleyen iPhone’larınızla kendinize özel Memoji’ler oluşturabilirsiniz.

Dünya Emoji Günü için Tim Cook, Memoji Oldu! YAZILIM Dünya Emoji Günü için Tim Cook, Memoji Oldu!

FaceTune Memoji ile Yüzler Emoji'ye Dönüşüyor MOBİL FaceTune Memoji ile Yüzler Emoji'ye Dönüşüyor

Apple'ın Memoji'sine Google'dan Yanıt: Minis MOBİL Apple'ın Memoji'sine Google'dan Yanıt: Minis

ETİKETLER: Apple video müzik apple iphone memoji

YORUMLAR