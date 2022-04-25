Apple, Ekran Sorunu Olan Watch Series 6'ları Ücretsiz Tamir Edeceğini Duyurdu

Apple, spesifik bir ekran sorunu olan hatalı Watch Series 6'lar için ücretsiz bir onarım programı duyurdu. Arızalı bir ekrana sahip olan 44 mm Apple Watch Series 6'lar yalnızca küçük bir yüzdeye tekabül ediyor. Sorun, ekranın kalıcı olarak kararmasına neden oluyor.

Bu ekran sorunu, Nisan ve Eylül 2021 arasında üretilen bazı Apple Watch Series 6 birimlerini etkiliyor. Bu nedenle Apple, belirtilen cihazlardaki sorunu gidermek için ücretsiz bir hizmet sunuyor. Bu kategoriye giren kullanıcılar, Apple'ın resmî web sitesi aracılığıyla ücretsiz hizmet için uygun olup olmadıklarını doğrulayabilirler. Web sitesindeki seri numarası denetleyicisini kullanarak saatinizin onarım programı için uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Apple Watch Series 6'nın ekran arızalı birimlerinin tespit edilen tüm sahipleri, saatlerini ücretsiz olarak tamir ettirecek. Bu, resmî Apple tesislerinde veya yetkili servis sağlayıcılarında yapılabilecek.

Apple, Soruna Neyin Sebep Olduğunu Açıklamadı

Apple, onarımın yalnızca Apple Watch Series 6'daki kararma ekran sorunuyla ilgili olduğunu söylüyor. Değerlendirme sırasında başka bir sorun tespit edilirse saatin sahibi bu onarımın maliyetini karşılayacak. Dünya çapındaki tüm Apple Watch Series 6 kullanıcıları onarım hizmeti için uygun olacak ve ürünün ilk satışından sonraki iki yıl içinde satın alınan cihazları kapsayacak.

Arızalı ekranların bu sorunu yaşamasına neyin neden olabileceği belirsiz. Apple, bu kusura sahip belirtilen birimlerin aynı üretim partisinden gelip gelmediğini de açıklamadı.

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