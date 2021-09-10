Apple'ın Elektrikli Araç Projesinin Başına Beklenmedik İsim Getirildi

İddiaya göre eski yöneticisini Ford'a kaptıran Apple, elektrikli araç projesinin başına hiç beklenmedik bir ismi getirdi. Bloomberg'e göre teknoloji devinin herkesten gizli olarak geliştirmekte olduğu iddia edilen sürücüsüz otomobilinin yöneticisi olarak şirkette giyilebilir teknoloji şefi olarak görev yapan bir isim seçildi.

Project Titan olarak adlandırılan projenin başına getirilen Lynch, Doug Field'ın Ford'a gitmesinin üzerine bu haftanın başlarında görevlendirildi. Son yıllarda herhangi bir Apple etkinliğini izleyenler Lynch'i mutlaka sahnede görmüştür. Adobe'da çalıştıktan sonra 2013 yılında giyilebilir ve sağlık birimini denetlemek üzere Apple'ın bünyesine katıldı. Lynch, Apple'ın watchOS için üzerinde çalıştığı yeni özellikleri sunan kişi oldu.

Bloomberg, Lynch'in bu yılın başlarında bölüme katıldığını ancak şu anda yılın başlarından farklı olarak tüm birimi denetleyen kişi olduğunu ileri sürdü. Bununla beraber şirketin elektrikli otomobili yakın bir zamanda piyasaya sürmek yerine kendi kendine giden bir arabanın yollara çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılıma odaklandığı öne sürüldü.

Apple, Elektrikli Araç Projesi için Arsa mı Satın Aldı?

2014 yılından bu yana konuşulan Apple Car projesi, teknoloji devi tarafından bir sır gibi saklandı ve saklanmaya da devam ediliyor. Şirket şu anda her ne kadar akıllı telefon üzerine ağırlık vermiş gibi görünse de söylentiler, şirketin arka planda elektrikli araç projesini yürütmeye devam ettiğini gösteriyor.

Geçen günlerde gayrimenkul takip sitesi Vizzda tarafından paylaşılan bilgilere göre Greenberg Traurig tarafından yönetilen Delaware merkezli bir kuruluş, Proving Grounds isimli arazi için 125 milyon dolar tutarında bir ödeme yaptı.

5.458 dönümlük anlaşmanın en ilginç yönü, Apple'ın söz konusu satın alımın arkasında olduğunun düşünülmesi oldu. Bu araziyi satan alan şirket eğer arka planda Apple tarafından destekleniyorsa söz konusu arazinin Apple Car'ın testlerinin yapılacağı arazi olma ihtimali yüksek görünüyor.

Apple'ın testleri bu arazide yapmasının mantıklı gelmesi, Arizona'nın otonom araç testleri ve geliştirmeleri için önemli bir nokta haline gelmesinden kaynaklanıyor. Arizona Valisi Doug Ducey, 2015 yılında sürücüsüz araçların belirli kamu yollarında test edilmesine ve pilot uygulamasına izin veren bir yürütme emri imzalamıştı.

Arizona, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamakta kararlı olduğundan Apple için en mantıklı seçim şimdilik orası gibi görünüyor.