Apple, Elektronik Cihazlarını Kablosuz Şarj Ünitelerine Dönüştürmeyi Planlıyor

Teknoloji devi Apple’ın bu hafta aldığı bir patente göre firmanın elektronik cihazlarını birer kablosuz şarj ünitesine dönüştürmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu patente göre yeni iPhone, iPad ve MacBook’lar için birbirlerini kablosuz olarak şarj edebilme şeklinde bir teknoloji planlanıyor.

Bu patentin tanımlama kısmına baktığımızda “Elektronik cihazlar arası indüksiyon şarjı” şeklinde bir tanım görüyoruz. Detaylarında ise iPad ve MacBook gibi cihazların kablosuz şarj özelliği için indüksiyon bobinleri ile nasıl donatılabileceği şeklinde açıklamalar mevcut.

Bu teknoloji eğer gerçekleşirse, bir iPhone’u o esnada kullanmakta olduğumuz Macbook’un üzerine veya kenarda duran bir iPad’in üzerine koyarak şarj edebileceğimiz anlamına gelir. Bu da hayatımızı fazlasıyla kolaylaştıran bir teknolojik gelişme olacaktır. Apple bu patentinde aynı zamanda bir MacBook’un birden fazla noktasında kablosuz şarj özelliği olabileceğini de belirtiyor. Bunu da hemen aşağıda yer alan patent görselinden görmek mümkün. Hatta o görsele göre birden fazla Apple cihazı aynı anda bir MacBook ve iPad sayesinde şarj da olabiliyor. Gerçi böyle bir senaryoda, Macbook’un veya iPad'in kendi şarjının ne kadar dayanacağı da düşündürücü.

Patentin açıklamalarının devamına baktığımızda ise “Bu özelliğe sahip olacak olan elektronik cihazlar belirli bazı bölgelere sahip olacaklar. Bu bölgeler içerisinde birer batarya ve onlara bağlı bulunan indüksiyon bobinleri yer alacak. Bu bobinler tek veya çift taraflı çalışabilirler. Yani hem güç alabilirler hem de güç verebilirler. Elektronik cihazların üzerinde de bu bobinin güç alacağını mı vereceğini mi belirlemeyi sağlayan birer kontrolcü de bulunacak.” şeklinde cümleleri görmekteyiz.

Aslında Apple’ın kablosuz şarj sektörüne girmekte geç bile kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü iPhone X ve iPhone 8 akıllı telefonları ile ortaya çıkan kablosuz şarj özelliği, Android rakiplerine göre birkaç yıl sonra gelmişti. Fakat neyse ki firma bu kablosuz şarj teknolojisini olduğu yerde bırakmaktan ziyade geliştirme yollarını aramaya başlamış bile. Bu haberimize konu olan kablosuz şarj projesi henüz bir patent olduğundan dolayı piyasaya çıkması yıllar sürebilir. Fakat yakın vadede Apple’ın AirPower adlı kablosuz bir şarj ünitesi hazırladığını biliyoruz.