Apple'ın En Büyük Reklamverenleri Belli Oldu: Birinciye İnanamayacaksınız

Apple Search Ads optimizasyon hizmeti olan SearchAds'in sunduğu yeni araçla birlikte Apple'ın en büyük reklamverenleri açıklığa kavuştu. İlk sırada yer alan isim, teknoloji devinin en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olmasına rağmen ilk sıraya yerleşmeyi başaran isim kim oldu?

Apple'ın En Büyük Reklamverenleri Listesi (2021)

Apple Search Ads, iOS'un tek ve resmi uygulama mağazası App Store'daki görünürlüğünüzü önemli ölçüde arttırmanıza yardımcı olan bir reklam hizmetidir. Şirketin reklam sistemi, alaka düzeyi göz önünde tutularak çalışır. Google, Facebook, Twitter ve çok daha fazlasının sunduğu reklam hizmetlerine benzer şekilde kitle hedefleme seçeneklerine sahiptir.

Apple Search Ads kullanılarak verilen reklamlar, kullanıcıların herhangi bir arama sorgusunda öne çıkmanıza yardımcı olur ve bu da uygulamanızın kısa vadede milyonlarca kullanıcı tarafından indirilmesini sağlar. Bu reklam hizmeti herkese açık bir hizmet olduğundan herkes tarafından kullanılabiliyor. Hizmetin herkesin kullanımına açık olması da rekabet düzeyini önemli ölçüde arttırıyor.

Apple aynı hedef kitlesini aynı reklam kriterleri ile hedef alan kişilerin arasındaki rekabet düzeyini ayarlamak için en çok teklif verenin uygulamasını üst sıraya çıkarır. Küçük bir örnekle anlatmak gerekirse "arama motoru" kelimelerini hedef alıyorsanız ve bu kelimelere Google tarafından oldukça yüksek tutarda bir reklam verilmişse ve onun mevcut piyasada hiçbir rakibi yoksa "arama motoru" aramasında öne çıkan uygulama Google'ın arama motoru olacaktır ancak Google'dan daha çok yatırım yapan başka bir arama motoru geliştiricisi olursa öne çıkan isim de aynı şekilde değişiklik gösterecektir.

MobileAction'ın bir yan ürünü olan SearchAds'in geliştirmiş olduğu bir araç, Apple'ın reklam hizmetini kullanarak en yüksek tutarda reklam verenlerin bir listesini oluşturdu. Bu listeye göre ilk sırada yer alan isim, teknoloji devinin bazı alanlarda en büyük rakip konumundaki Google oldu. Onun hemen arkasındansa TikTok geldi. Popüler mobil uygulamaya sahip olan sosyal medya şirketinin hemen arkasından ise News Break geldi.

Google is Apple Ads biggest advertiser 😅



Pix @searchadscom pic.twitter.com/VD8ZfW4zQv — Thomasbcn (@Thomasbcn) February 12, 2021

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