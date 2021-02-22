Beş Yıl Sonra İlk Defa Zirvede: İşte En Büyük Telefon Üreticisi

Beş yıl sonra Apple en büyük telefon üreticisi olmayı başardı. Apple, dördüncü çeyrekte en iyi akıllı telefon satıcısı olmayı başardı ve 2020 yılında gelir konusunda Huawei'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti.

iPhone'un 5G varyantının piyasaya sürülmesi, Apple'ı beş yıl sonra ilk kez küresel akıllı telefon üreticileri sıralamasında zirveye taşıdı ve Koronavirüs salgını sırasında telefon satışlarındaki düşüşün yavaşlamasını sağladı.

2016'dan sonra ilk defa Apple en büyük telefon üreticisi

Araştırma firması Gartner'a göre Apple, iPhone 12'nin piyasaya sürülmesinin ardından 2020'nin son üç ayında neredeyse 80 milyon telefon sattı ve 2016'dan beri ilk kez dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung'u geride bıraktı.

Gartner baş analisti Annette Zimmerman, dördüncü çeyrekte Apple'ın satışlarındaki yüzde 15'lik artışın, yeni 5G destekli iPhone'ları bekleyen milyonlarca tüketiciden kaynaklandığını dile getirdi. Zimmerman ayrıca Çin Yeni Yılı sayesinde satışlardaki patlamanın 2021'in ilk çeyreğinde devam edeceğini ve Apple satışlarının yıl içinde büyümeye devam edeceğini söyledi.

2020 yılı boyunca akıllı telefon satışlarında yüzde 12 düşüş yaşayan Apple, yeni iPhone serisiyle toparlanmayı başardı. iPhone 12 cihazlarının son çeyrekteki atağı sayesinde Apple, daha geniş bir düşüşü telafi edebildi. Tüketicilerin satın alımlarındaki düşüş, COVID-19'un yayılmasına ve bununla birlikte küresel tedarik zincirindeki bozulmaya dayanıyor.

Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefon satışlarının çeyrekte yüzde 41 azalmasıyla keskin bir düşüş yaşadı. ABD, şirketin Google uygulamalarını kullanmasına engel olurken, Çin'deki rakipleri Xiaomi ve Oppo'nun altında kalarak beşinci sıraya düştü.

Gartner'a göre Huawei, hem BlackBerry hem de Sony'yi takip ettiği 2013 yılından bu yana ilk kez belirli bir çeyrekte dünyanın en iyi dört telefon üreticisi arasında yer alamadı. Alt markası Honor'u Kasım ayında satmayı kabul eden Huawei, yıllık satışlarının neredeyse dörtte bir oranında düşmesiyle birlikte 2020 yılında üçüncü sıraya geriledi.

Çin markaları Oppo, Xiaomi ve Vivo'nun orta segment pazarında aldığı pay sayesinde bu kategoride Samsung kayıp yaşadı. Gartner verilerine göre Samsung, dördüncü çeyrekte yüzde 12 ve yıl boyunca yüzde 15'lik düşüş kaydetti.