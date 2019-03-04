Apple En Çok Bu Alanda İş İlanı Veriyor

Yeni iPhone modelleri ile umduğunu bulamayan Apple, yazılım tarafındaki ağırlığını artırmak için harekete geçti.

ABD’li teknoloji devi Apple, daha çok iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünleriyle öne çıktığı için esas olarak bir donanım şirketi olarak biliniyor.

Bununla birlikte firmanın yazılım departmanını da kapsayan çok geniş bir ürün portföyü bulunuyor. Uzun vadede bu alanın genişletilmesini isteyen Apple, geleceğini yazılım üzerine kuruyor. Nitekim Apple’ın son dönemde verdiği iş ilanları, bu çabasını doğruluyor.

Şu anda Apple tarafından verilen iş ilanlarının çoğu, yazılım gelişme ile ilgili pozisyonlara yönelik. Bu, Apple’ın iPhone, iPad ve Mac gibi donanım merkezli bir şirket olmasına rağmen, yazılım bölümünü de istikrarlı bir şekilde büyütmek istediğini gösteriyor.

Apple, gelecekteki cihazlarına daha gelişmiş yazılım desteği verebilmek için, yazılım alanında donanımdan daha fazla mühendisin çalışmasını istiyor.

Bununla birlikte Cupertinolu şirketin yazılım geliştirme çalışmalarını hızlandırmaktan başka seçeneği de bulunmuyor. Zira donanım tarafındaki iyileştirmeler, müşterileri yeni cihazlar almaya yeterince ikna edemiyor.

Bunun en canlı örneği, satışları beklenenin oldukça altında olan yeni iPhone modelleri olsa gerek. Donanım tarafında belli bir doygunluğa ulaşan Apple için bir sonraki durak yazılım gibi görünüyor.