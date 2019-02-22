Apple, En Yenilikçi Şirketler Listesinde 17. Sıraya Düştü

Fast Company, 2019 yılı için ‘Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri’ listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl listenin başında yer alan Apple, bu sene 17’inci sıraya kadar geriledi.

Geçen yıl piyasaya sürdüğü yeni iPhone modelleriyle beklediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, 18 yıldır ilk kez gelir görünümünü düşürmüştü.

2019 yılına sert bir giriş yapan Cupertinolu şirkete bir kötü haber de “en yenilikçi şirketler” listesinden geldi.

Geçtiğimiz yıl Fast Company’nin açıkladığı listeye birinci sıradan giren Apple, bu yılki listede 17’inci basamağa kadar düştü. Bu vahim sonucun ardından Apple’ın inovatif ruhunu kaybettiği tartışmaları da yeniden alevlendi.

Fast Company, bu yıl Meituan Dianping'i en yenilikçi şirket olarak seçti. Online olarak yemek, otel ve sinema bileti rezervasyonu yapılabilen bir platform olan Meituan Dianping, Çin’in en popüler uygulamaları arasında yer alıyor.

Listede ayrıca Square, Twitch, Shopify, Peloton, Alibaba ve Truepic gibi firmalar da Apple’ın üzerinde yer aldı.

Fast Company, Apple’ın geçtiğimiz yılki listede birinci sırada yer almasının nedeni olarak, AirPods, artırılmış gerçeklik ürünleri ve iPhone X’i göstermişti.

Fast Company’e göre, şirketin 2018’de tanıttığı en etkileyici ürünü bir telefon veya tablet değil, bir çip: A12 Bionic.

Yeni nesil iPhone’larda gördüğümüz 7 nanometre mimarisi ile üretilen A12 işlemcisinin bir ilke işaret ettiğini belirten şirket, A12'nin yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve yüksek kaliteli fotoğrafçılık gibi yoğun uygulamalar için çok daha hızlı performans ve daha düşük güç tüketimi sunduğuna dikkat çekti.

Fast Company'nin yayınladığı ‘Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2019’ listesine buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.



