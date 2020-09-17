Apple Epic Games'in Açtığı Davayla İlgili Ortaya Büyük İddia Attı

İki şirket arasındaki gerginlik ilk olarak Apple'ın %30 komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a kendi ödeme sistemini entegre etmesiyle başlamıştı. Apple, bu olayın üzerine Fortnite'ı App Store'dan kaldırmıştı. Epic Games ise Apple'ın bu hamlesinin üzerine teknoloji devine dava açmıştı. Apple yaptığı son açıklamada ortaya Epic Games ile ilgili büyük bir iddia attı. Peki, Apple Epic Games hakkında hangi iddialarda bulundu? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple Epic Games'in Açtığı Dava Hakkında Ne Dedi?

İki şirket arasındaki gerginlik her geçen gün artmaya devam ediyor. Epic Games'in kendi ödeme sistemini Fortnite'a eklemesiyle başlayan gerginlik Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan kaldırmasıyla devam etmişti. Bu olayların üzerine gerilimi daha da arttıracak bir hamle de Epic Games'ten gelmişti. Epic Games, Fortnite'ı oyun mağazasından kaldırması gerekçesi ile Apple'a dava açmıştı. Apple ise buna karşılık olarak Epic Games App Store geliştirici hesabnı sonlandırmıştı.

Apple tarafından yapılan son açıklama yeni bir tartışmanın başlangıcı oldu. Apple, kendisine yönelik açılan dava kapsamında mahkemeye 37 sayfalık bir savunma sundu. Teknoloji devi Apple, mahkemeye sunduğu savunmada "Epic bir yangın çıkardı, üzerine de bir benzin döktü ve şimdi de yangının söndürülmesi için Epic ile Apple'ın ilişkisini karlı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan sözleşme şartlarına sadık kalarak bunu yapabilmesine rağmen mahkemenin yardımını istiyor" ifadelerini kullandı.

Apple, savunmasında kendi kurallarını uygulama hakkına sahip olduğunu ve rekabet kurallarına aykırı davranmadığını, Epic'in iki şirket arasındaki ortaklıktan ve Fortnite'ın App Store'a eklenmesinden birçok yönden faydalandığını ve uygulama içi satın alımlarda %30 komisyon ücretinin elde ettiği avantajların bir bedeli olarak ödenmesi gereken makul bir fiyat olduğunu söyledi. Apple savunmasında ayrıca Epic'in tüm bunları Fortnite'ın reklamını yapmak için başlattığını iddia etti.

Mahkemeye uzun ve etkili bir savunma sunan Apple, Fortnite'a olan ilgide Ekim 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar yaklaşık olarak %70 oranında düşüş yaşandığını ve Epic'in mağdur değil sabotajcı olduğunu belirtti.