Apple Epic Games Davasında Yeni Gelişmeler!

Epic Games'in tüm dünyada en çok oynanan battle royale oyunu Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemesi ile başlayan gerilim tüm hızıyla devam ediyor. Apple Epic Games davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2021 yılında başlayacak olan duruşma öncesinde mahkeme tarafından yeni bir karar alındı. Peki, Epic Games'in Apple firmasına açtığı davada mahkeme duruşma öncesi hangi kararı aldı? Mahkeme tarafından duruşma öncesi alınan yeni karar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Apple Epic Games Davasında Hangi Gelişme Yaşandı?

Apple firmasının geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic Games, popüler battle royale oyunu Fortnite'a kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Google ve Apple, Epic'in kuralları ihlal ettiğini öne sürerek Fortnite'ı Play Store ve App Store oyun mağazalarından kaldırmıştı. İki firma arasında gerginlik bu hamle ile birlikte başlamıştı. Bu olayın üzerine Epic Games firması Apple'a dava açmıştı.

Apple Epic Games davasında yeni bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki yıl başlayacak olan duruşma öncesinde mahkeme tarafından yeni bir karar alındı. Epic'in Apple firmasına açtığı davanın yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, cuma günü, Epic Games firmasının Apple'ın popüler battle royale oyunu Fortnite'ı App Store'daki eski haline getirmesini gerektirecek ihtiyati tedbir teklifini reddetti ancak Apple'ın Unreal Engine'i engellenemeyeceği yönünde alınan kararda bir değişiklik yapılmadı.

Epic'in Apple firmasına açtığı davanın yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, "Fortnite'ın iOS'ta oynamaya devam edilememesi konusunda empati yapıyorum ancak tarafların sözleşmeye bağlı kalmalarında veya anlaşmazlıklarını normal yollardan çözmelerinde kamu yararı var" ifadelerini kullandı. Unreal Engine'in engellemesine izin vermek ile ilgili yapılan açıklamada ise Apple'ın Unreal Engine'ı engellemesine izin vermenin diğer geliştiricilere zarar verme olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.

Apple tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterilerimiz App Store'un tüm geliştiricilerin aynı kurallara uyduğu güvenli bir yer olduğuna güveniyor. Mahkemenin Epic Games'in faaliyetlerinin kendi müşterilerinin yararına olmadığını kabul etmesinden ötürü minnettarız. App Store, büyük ve küçük geliştiriciler için 12 yıldır iş fırsatları yaratan ekonomik bir mucize oldu. Bu yenilik ve dinamizm mirasını önümüzdeki yıl mahkeme ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."