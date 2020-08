Apple Epic Games'in Geliştirici Hesabını Kapatıyor

Geçtiğimiz günlerde Fortnite, App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı. Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini iddia eden Google ve Apple, popüler video oyununu oyun mağazalarından kaldırmıştı. Bu olayın üzerine Epic Games, Apple'a dava açmıştı. Şirket tarafından yapılan son açıklamaya göre Apple Epic Games'in geliştirici hesabını kapatacak ve iOS ve Mac geliştirici araçlarını engelleyecek.

Apple'ın geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic Games, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, 28 Ağustos tarihinde Epic'in tüm geliştirici hesaplarını kapatacak ve iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişimi tamamen engelleyecek.

Epic Games Newsroom Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve 28 Ağustos Cuma günü tüm geliştirici hesaplarımızın kapatılacağı ve Epic'in iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişiminin tamamen engelleneceğini belirtti. Mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Epic Games'in iOS ve Mac geliştirici araçlarının erişime tamamen kapatılması diğer geliştiricileri de olumsuz yönde etkileyecek çünkü böyle bir olayın gerçekleşmesi sonucunda Unreal Engine yeni sürümleri App Store'da kullanılamayacak. Epic Games'in Unreal Engine isimli oyun motoru dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olduğunu belirtelim.

Epic Games, mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti. Epic tarafından yapılan bu açıklamaların ardından kullanıcılar Apple'a tepki gösterdi. Apple ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Görünüşe göre Apple ve Epic Games arasındaki kavga ilerleyen günlerde daha da büyüyecek.

