Apple, Epic Games'e Tazminat Davası Açtı!

Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini iddia eden Google ve Apple, Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. Bu olayın üzerine Epic Games Apple'a dava açmıştı. Apple, Epic'in App Store kurallarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Apple'ın bu hamlesi iki şirket arasındaki krize yeni bir boyut kazandırmasına neden oldu. Apple'ın Epic'e açtığı tazminat davası ile ilgili detaylar haberimizde.

Sözleşmeyi İhlal Eden Epic Games'e Tazminat Davası Açıldı

Apple'ın geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic, popüler battle royale oyununa kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Google ve Apple, Epic'in kuralları ihlal ettiğini belirterek Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. İki firma arasında gerginlik bu adım ile birlikte başlamıştı. Bu olayın üzerine Epic, Apple'a dava açmıştı. Şimdi ise Apple, bu olaydan zarar gördüğünü ve sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesi ile Epic'e tazminat davası açtı.

Apple, "Epic kendisini modern bir Robin Hood olarak tasvir etse de gerçekte uygulama mağazasından elde ettiği muazzam değer için hiçbir şey ödemek istemeyen multi-milyar dolarlık bir girişim" ifadelerini kullandı. Apple ayrıca "Bu olaydan zarar gördüğünü, itibar ve ürün imajını kaybettiğini ve başka zararlara uğradığını" iddia etti. Apple, söz konusu şirketin sözleşme ihlali yaptığı için ödeme yapmasını istiyor.

Şirket, 28 Ağustos tarihinde Epic'in App Store geliştirici hesabını sonlandırmıştı. Apple, Epic şirketinin geliştirme hesabını sonlandırmasının hemen ardından oldukça önemli açıklamada bulunmuştu. Apple tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: