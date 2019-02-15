Apple Eski iPhone'ları Tekrardan Satışa Çıkarıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğindeki mağazalardan kaldırılan eski iPhone'ların tekrardan satışa sunulacağını ifade etti.

2018'in Aralık ayında görülen bir dava kapsamında çeşitli iPhone modellerini Almanya'da satması yasak hale gelen Apple'ın sorunları çözdüğü görüldü. Kalıcı tedbir kapsamında Almanya'da iPhone 7, 7+, 8 ve 8+ modellerinin ithalatını yasaklayan Alman hükümeti, şirkete yeniden satış izni sundu.

“Tüm iPhone modellerinin Almanya’da yeniden satışa çıkabilmesi için Intel yongalardan vazgeçip Qualcomm yongalar kullanmak zorunda kaldık” şeklinde bir açıklamayla tekrardan eski modellerinin satılacağı müjdesini veren Apple'ın fiyat konusunda kullanıcıları üzmeyeceği düşünülüyor. Özellikle fiyatlarıyla eleştiri alan 2018 model iPhone'lar için alternatif sunacak olan Apple'ın kampanya yapması da olası görülüyor.

Açıklama Yüzünden Apple Hisseleri Düşüş Yaşadı

iPhone Xr, Xs ve Xs Max modelleriyle istediği satış başarısını yakalayamayan Apple'ın günden güne hisseleri eriyor. Eski modellerin yeniden satışa çıkacağını açıkladıktan sonra yüzde 0.42 oranında kayıp yaşayan ABD'li üreticinin 2019 model iPhone'lar ile tekrardan rağbet göreceği düşünülüyor.