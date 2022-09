Apple'ın Eski iPhone'ları Yavaşlattığına Dair Görülen Dava Sonuçlandı

Bir federal temyiz mahkemesi, Apple'ın iPhone'ları kasti olarak yavaşlatması nedeniyle 310 milyon dolarlık uzlaşma davasının, alt mahkemelerdeki yasal bir hata nedeniyle reddedilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

2020'de ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Edward J. Davila, Apple'ın tartışmalı kasti pil yavaşlatmasına ilişkin bir toplu dava açma teklifini onaylamıştı. 2017'deki kullanıcılar, o zamanlar yeni olan iOS 10'un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve orijinal iPhone SE dâhil olmak üzere iPhone'ların hızını kasıtlı olarak düşürdüğünü veya kıstığını keşfetmişti.

Mahkeme Apple'ı Haklı Buluyor

Apple, insanları yeni sürüme yükseltmeleri için eski telefonları yavaşlattığı iddiasını kesin bir şekilde yalanlamıştı. Sonraki davalar, kaç kişinin etkilendiği ve ne dereceye kadar etkilendiği konularını kapsıyordu ancak nihayetinde Apple, mahkemenin daha sonra onayladığı bir anlaşma teklif etti ancak bu karar, davanın 144 üyesi tarafından temyiz edildi.

Mahkemenin hem avukatlık ücretlerini karşılamak hem de "belirtilen davacılara hizmet tazminatı" ödemek için 80,6 milyon doları onaylamasına itiraz edildi. Şimdi ise ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi alt mahkemenin onayını iptal etti. Mahkeme açılan davanın doğru ve yasal olmadığını düşünüyor.

Bu sürecin ardından Apple'ın herhangi bir karşı dava girişimi olacak mı hep birlikte göreceğiz.