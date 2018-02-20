Apple Eski Logosuna Geri Dönüyor

Apple'ın tarih sahnesine çıktığı günden bugüne çok şey değişti. Tasarımından yazılımına çok sayıda güncelleme gören teknoloji devi, ilk günkü logosunu da aradan geçen zamanda değiştirmişti. Hatırlamayanlar ve liseliler için logonun değişimini aşağı bırakıyorum.

Sıralamada gördüğünüz gökkuşağını andıran, Apple'ın 2. ve en uzun süre kullanılan logosu yeniden gün yüzüne çıktı. 1976'dan 1998 senesine kadar tüm Apple ürünlerinde gördüğümüz bu logonun ardından şiket sadece 2 sene siyah logoyu, 7 sene de gri logoyu kullandı. 2007'den beriyse saydam ve içerisinden çizgi geçen elma motifini kullanmayı tercih ediyor.

Her neyse, konumuz Apple'ın logoları değil. Şirket teknolojide geldiği zirvede sıkılmaya başlamış olacak ki yeni ürünleri için rengarenk logosunu kullanmak için bir tescil başvurusunda bulundu. Ama öyle hemen "Ne var canım, retro bir ürün geliştirir, üzerine de koyar eski logosunu özel üretim der, satar." demeyin. (Çünkü ben dedim) Ancak akla ilk gelen ihtimalin aksine, teknoloji devinin başvurusunda ağzımızın açılmasına sebep olan bir ayrıntı var.

Başvuru örneğinde göreceğiniz üzere Apple bu logoyu retro bir teknolojik üründe değil, şapkalarında kullanmak istiyor. Anlayacağınız yılların teknoloji devi oldu mu sana tekstil üreticisi? Hayır söylemeden geçemeyeceğim, "Ya Cook sen hayırdır?"