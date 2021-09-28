Apple'ın Eski Tasarımcısı Ferrari için Kolları Sıvadı

1986 yılından 2019 yılının sonuna kadar Apple bünyesinde faaliyet gösteren ve şirketin tasarım ekibine liderlik eden Jony Ive, elektrikli araba geliştirmek isteyen Ferrari için kolları sıvadı. Yapılan açıklamalara göre Ive, Ferrari'nin çatı şirketi Exor ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Jony Ive, Ferrari ile Anlaşmaya İmza Attı

2019 yılında Apple'dan ayrılarak LoveFrom isimli şirketi kuran Jony Ive, Ferrari'nin çatı şirketi Exor ile uzun süreli bir iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Ferrari'nin 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenen ilk elektrikli otomobilinin LoveFrom tarafından tasarlanması bekleniyor.

Jony Ive, söz konusu gelişme hakkında yaptığı açıklamada "Ferrari kullanıcıları ve koleksiyonerleri olarak bu müthiş şirketle iş birliğine daha çok heyecanlanamazdık. Birlikte çalışmanın önemli ve değerli işler yaratacağına inandığımız benzersiz ve heyecan verici fırsatlar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

1992 yılında Apple'ın tasarım ekibinde görev almaya başlayan ve 1996 yılında tasarım ekibinin liderlik koltuğuna geçen Jony Ive, 2019 yılının sonunda açıkladığı beklenmeyen kararla birlikte ekipten ayrılarak kendi şirketini kurmaya hazırlandığını dile getirmişti.

Açıklamayı takip eden dönemde şirketten ayrılarak kendi tasarım şirketi LoveFrom'u kuran Ive, bu süreçte Marc Newson ile bir ortaklığa imza atmıştı. Jony'nin şirketten ayrılışının ardından yazılım ve donanım tasarımı alanındaki boşalan koltuğa ise Jeff Williams oturmuştu.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın ikonik ürünlerine imza atan Jony Ive, Ferrari için de yeni bir dönem başlatabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.