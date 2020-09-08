iPhone 12 Etkinlik Duyurusu Öncesi Apple Etkinliğine Özel Hashtag Aktif Edildi

Apple’ın iPhone 12 tanıtım etkinliği için basın daveti göndereceği veya Apple Watch Series 6 ve iPad Air’ı bugün sonunda duyuracağı söylentileri var. Apple’ın bugün yapılacağı tahmin edilen duyuru öncesinde Twitter’da Apple etkinliğine özel hashtag (#AppleEvent) aktif oldu.

Apple Etkinliğine Özel Twitter Etiketi (#AppleEvent)

Hashflag Archive’e göre, yeni Apple etkinliği için özel olarak oluşturulan emoji (#AppleEvent) 28 Eylül’e kadar aktif olacak. Bu sızıntının arkasındaki isim olan Jon Prosser, Apple’ın bugün bir şeyler duyuracağını iddia ediyor ve bildiği kadarıyla gelecek duyurular hakkında medyaya bilgi verilmedi. Bir diğer güvenilir leaker @L0vetodream, Apple’ın bu ay Apple Watch Series 6’yı tanıtmayacağını iddia ediyor ve Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın iPhone 12 tanıtım (lansman) etkinlik tarihini bugün açıklayacağına inanıyor.

#appleevent 👈🏻 is a thing — Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020

Bu noktada, Apple’ın bugün sonunda tam olarak ne duyurmayı planladığı belli değil. #appleevent etiketi göz önüne alındığında Apple’ın iPhone 12 basın etkinlik tarihini duyurması mantıklı geliyor. Veya Prosser’ın duyumları doğru değil, Apple bugün hiçbir şey açıklamayacak, duyurmayacak.