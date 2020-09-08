  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. iPhone 12 Etkinlik Duyurusu Öncesi Apple Etkinliğine Özel Hashtag Aktif Edildi

iPhone 12 Etkinlik Duyurusu Öncesi Apple Etkinliğine Özel Hashtag Aktif Edildi

iPhone 12 tanıtım tarihinin açıklanması beklenen günde Apple etkinliğine özel hashtag #AppleEvent kullanıma açıldı.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Apple’ın iPhone 12 tanıtım etkinliği için basın daveti göndereceği veya Apple Watch Series 6 ve iPad Air’ı bugün sonunda duyuracağı söylentileri var. Apple’ın bugün yapılacağı tahmin edilen duyuru öncesinde Twitter’da Apple etkinliğine özel hashtag (#AppleEvent) aktif oldu.

Apple Etkinliğine Özel Twitter Etiketi (#AppleEvent)

Hashflag Archive’e göre, yeni Apple etkinliği için özel olarak oluşturulan emoji (#AppleEvent) 28 Eylül’e kadar aktif olacak. Bu sızıntının arkasındaki isim olan Jon Prosser, Apple’ın bugün bir şeyler duyuracağını iddia ediyor ve bildiği kadarıyla gelecek duyurular hakkında medyaya bilgi verilmedi. Bir diğer güvenilir leaker @L0vetodream, Apple’ın bu ay Apple Watch Series 6’yı tanıtmayacağını iddia ediyor ve Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın iPhone 12 tanıtım (lansman) etkinlik tarihini bugün açıklayacağına inanıyor.

Bu noktada, Apple’ın bugün sonunda tam olarak ne duyurmayı planladığı belli değil. #appleevent etiketi göz önüne alındığında Apple’ın iPhone 12 basın etkinlik tarihini duyurması mantıklı geliyor. Veya Prosser’ın duyumları doğru değil, Apple bugün hiçbir şey açıklamayacak, duyurmayacak.

ETİKETLER: Apple apple etkinliği iPhone 12

YORUMLAR