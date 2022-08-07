Apple, iPhone 14 ve Apple Watch 8 Etkinliğini Önceden Kaydetmeye Başladı

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yaklaşan iPhone 14 serisini, Apple Watch Series 8'i ve yeni bir "sağlam" Apple Watch modelini duyurması beklenen sanal Eylül etkinliğini "kaydetmeye" başladı.

En son Power On haber bültenindeki yazısında Gurman, Eylül ayının başlarında gerçekleşmesi beklenen etkinliğin hâlihazırda kayıt aşamasında olduğunu ve Apple'ın önceden kaydedilmiş başka bir sanal etkinlik daha planladığını ima ediyor.

Bazı kesimler Apple'ın bu yılki iPhone lansmanı için yüz yüze etkinliklere döneceğini umuyordu ancak durum böyle görünmüyor. Apple, Haziran ayında dijital bir WWDC etkinliği düzenledi ancak önceden kaydedilmiş açılış konuşmasını izlemek ve yeni ürünlerle uygulamalı zaman geçirmek için Apple Park'ta sınırlı bir yüz yüze etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Apple, Eylül ve Ekim Aylarında İki Etkinlik Düzenleyecek

Gurman, Apple'ın son birkaç yılda olduğu gibi bu sonbaharda iki etkinlik düzenlemeyi planlayabileceğini söylüyor. Eylül etkinliği yeni ‌iPhone‌ ve Apple Watch'a odaklanacak, Ekim ayındaki ikinci etkinlik ise Mac ve iPad odaklı olacak.

Apple'ın bu sonbaharda piyasaya sürmeyi hedeflediği uzun bir ürün listesi var, bu nedenle önümüzdeki aylarda iki etkinlik görmemiz şaşırtıcı değil. Apple, yeni iPhone'lar ve Apple Watch'un yanı sıra yeni bir iPad Pro, ikinci nesil AirPods Pro ve daha fazlasını duyurmayı planlıyor.