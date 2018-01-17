Apple, Evden Çalışacak Eleman Aradığını Duyurdu

Dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olma iddiasını günden güne arttıran Apple, çok ilginç bir iş ilanı ile gündemde. Cupertino merkezli teknoloji devi, evden çalışacak eleman arıyor.

Günümüzde birçok insan freelance çalışabileceği işleri tercih etmeye çalışıyor. Zaten yapılan araştırmalar, çoğu şirketin hem maliyet hem de performans açısından fiziksel ofislerini kapatarak, sanal ofis sistemine geçtiklerini gösteriyor. Uzmanlar, bu değişimin altında yatan temel sebebin, Z kuşağının iş dünyasına getirdiği değişim olduğunu söylüyor.

Tam bu noktada Apple, evden çalışmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. ABD'li şirket, ürünleri ile ilgili kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayacak danışmanları işe alacağını, dahası bu kişilerin evden çalışacağını duyurdu. Daha hızlı ve daha verimli olmak adına böyle bir karar aldıklarını belirten Apple, bu şekilde müşterilere çok daha efektif bir hizmet vermeyi hedeflediklerini, aynı zamanda maliyetleri ve zaman harcamasını da düşüreceklerini ifade etti.

Apple İş Görüşmelerinde Hangi Soruları Soruyor?

Dünyanın en değerli şirketinde çalışmanın kolay olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Adayların zihinsel gücünü mümkün olduğunda zorlamak isteyen Apple, birbirinden ilginç sorularla potansiyel çalışanlarını test ediyor. İşte o sorulardan bazıları:

“Seni buraya ne getirdi?” (Herkese sorulan ilk ve genel soru)

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

“Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?”

“İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!”

“Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?”

“100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?”

“3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?”

“Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?”

“Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?”

“Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?”

“Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?”

“Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!”

Sence en ilginç soru hangisi? Düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma.