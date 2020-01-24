Apple, Evrensel Şarj Cihazı Hakkında Konuştu

Avrupa Komisyonu, tüm akıllı telefon modellerinin evrensel bir şarj aleti ile şarj olmasını önermekte. Apple konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Apple, Evrensel Şarj Aleti Kullanımına Tepki Gösterdi

Avrupa Komisyonu, evrensel şarj aleti kullanımının elektronik atığı azaltmada etkili olacağını söyledi. Apple ise evrensel şarj aleti kullanımına ilk tepki gösteren şirket oldu. Apple yaptığı açıklamada evrensel şarj aleti kullanımının ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Apple'ın şarj aletlerinin fiyatları şu anda oldukça yüksek. Şirket yaptığı açıklama ile evrensel şarj aleti kullanımına sıcak bakmamakta.

Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı akıllı telefon modellerinde USB Type-C bağlantı portunun olmayacağı bunun yerine kablosuz şarj teknolojsinin olacağı söylenmekte. Samsung ve Huawei tarafında ise cihazların çoğu Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Görünüşe göre, Avrupa Komisyonu'nun evrensel şarj aleti kullanımı gerçekleşmeyecek.

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinden evrensel şarj aleti ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler olur ise sizleri bilgilendireceğiz.