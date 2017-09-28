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Apple, Face ID Hakkındaki Endişeleri Gidermek İstiyor

Apple, Face ID Hakkında Endişeleri Gidermek İstiyor
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

iPhone X’in tartışılan özelliği Face ID, insanların kafalarını karıştırmaya devam ediyor. Apple, soru işaretlerini giderebilmek için Face ID’nin nasıl çalıştığını anlatan detaylı bir kılavuz yayınladı.

Apple, 10’uncu yıl modeli iPhone X ile birlikte Face ID teknolojisine geçiş yaptı. Şirket, yüz tanıma sisteminde hata payının milyonda bir olduğunu söylese de birçok kullanıcı daha şimdiden güvenlik endişeleri yaşamaya başladı.

Cupertino merkezli teknoloji devi, kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek amacıyla detaylı bir kılavuz yayınladı. Yüz tanıma sistemi hakkındaki ayrıntıların gün yüzüne çıktığı kılavuz, kullanıcıların yaşadıkları gizlilik endişelerini giderebilir.

Face ID teknolojisinin temelini oluşturan özellikler, kılavuzun en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor. Kişinin yaşlanarak yüz hatlarının değişmesi halinde bile, yüz tanıma sisteminin hatasız bir şekilde çalışacağını ifade eden Apple,“Face ID’de kullanılan teknoloji, kişinin yüzünde yaşanabilecek doğal değişimleri algılayabiliyor.Yüz tanıma teknolojisi, temelinde sakladığı matematiksel verileri zamanla artırabiliyor.Yalnızca telefonun kendisinde saklanan veriler, hiçbir şekilde dışarı aktarılamıyor” dedi.

Face ID teknolojisinin nasıl işlediği hakkında daha detaylı bilgiye sahibi olmak istiyorsanız, Apple’ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kılavuzun şu an için yalnızca ingilizce olarak yayınlandığını da belirtelim.

3 Kasım’da piyasaya çıkması beklenen iPhone X, hedeflediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi hep birlikte göreceğiz. 

Sizce Face ID teknolojisi ne kadar güvenli? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: Apple iphone x Face ID

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