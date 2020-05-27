Apple, Face ID Maske Sorunu için Android Özelliğinden Faydalanabilir

Covid-19 nedeni ile maskeler, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Eğer siz de kurallara uyan bir iPhone kullanıcısı iseniz muhtemelen talihsiz bir soruna denk geldiniz: Face ID çalışmıyor. Apple, Face ID maske sorunu için Android'in popüler bir özelliğini kopyalamaya hazırlanıyor olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Face ID Maske Sorunu Nasıl Çözülür?

Maske taktığınız süre boyunca Face ID teknolojisinden faydalanamamanız, aslında bir hatadan ziyade olması gereken bir durumdur. Sonuç olarak Face ID gerçek bir derinlik algılayıcısı ile yüzünüzü tarar ve eğer yüzünüzü kapatan bazı nesneler varsa güvenlik amacı ile cihazınızın kilidini açmaz.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte geçici bir çözüm sunuldu ve Face ID'nin yüzünüzü taradıktan sonra hata vermesi yerine sizi direkt olarak şifre ekranına yönlendirmesi sağlandı. Bu sayede hareketlere ihtiyaç duymaksızın ve zaman kaybetmeden şifre ekranına yönlendirilmeniz sağlandı. Ancak belirtmek gerekiyor ki bu bir düzeltme değil.

Öte taraftan bu sorunun üstesinden gelebilmek adına farklı bir fikir söz konusu olabilir. Android cihazlarda yer alan ve Smart Lock olarak bilinen özellik, cihazınızın belirli koşullar sağlandığı durumda kilidinin açılmasını sağlayan bir teknolojidir. Örneğin akıllı telefonunuzda güvenilen bir cihaz seçerek (akıllı saatiniz gibi) bu cihaz telefonunuzla eşleşmiş olduğunda cihazınızın şifre istemeden sağlayabilirsiniz. Ya da güvenilen bir konum seçerek o konumda bulunduğunuzda cihazınızın şifresinin otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

Apple, buna benzer bir özelliğin üstünde çalışıyor olabilir. Bu sayede örneğin Apple Watch'unuz kolunuzda takılı olduğunda ya da ofiste iken şifre girmeye gerek duymaksızın cihazınızın kilidinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.