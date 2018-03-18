Apple, Face ID Özelliğini Havalı Gösterme Çabasını Sürdürüyor

Apple’ın piyasaya en son çıkardığı amiral gemisi iPhone X, çentikli ekran yapısı ve Face ID gibi yenilikçi özellikleriyle oldukça dikkat çekti. Ancak iPhone X, özellikle yüksek fiyatı nedeniyle beklenen satış rakamlarını bir türlü yakalayamadı.

Görünen o ki; durumun farkında olan Apple, iPhone X satışlarını arttırmak adına daha fazla reklam yapmaya karar verdi. Şirket, yayınladığı son iPhone X reklamıyla akıllı telefonun Face ID özelliğini ön plana çıkarmaya ve havalı göstermeye çalıştı. Ancak Apple’ın bu reklamı, şirkete fayda sağlamaktan daha çok zarar vermiş olabilir. Çünkü reklamın ortaya çıkışından hemen sonra büyük bir kitle, reklamı beğenmeyip saçma buldu ve özellikle sosyal medyada bu reklam ve Apple ile ilgili dalga geçilmeye başlandı.

Üstelik reklamın tek olumsuz yanı beğenilmeyip saçma bulunması da değil. Uzun zamandır çözülemeyen iOS 11 hatası da bu reklamda açık bir şekilde görülebiliyor. iPhone X satışlarını arttırma hedefi taşıyan bir reklamda, iPhone X’in kilit ekranında iOS 11 hatasının görülmesi istenmeyen bir durum ve oldukça amatörce. iOS 11 hatasında, iPhone X’e gönderilen bir mesaj sonucunda kilit ekranında bu mesajı gösteren bildirim görünüyor. Ancak iOS 11, peş peşe gelen bildirimlerin hızına uyum sağlayamadığı için, bildirimin tamamını göstermek yerine sadece bir bölümünü kilit ekranında gösteriyor. iOS 11’deki bu hata aslında Apple’a uzun zaman önce bildirilmişti ancak hata hala çözülememiş durumda.

Zaman zaman bazı şirketlerin reklam filmlerinde bu tarz gözden kaçan hatalar yer alabiliyor, ancak yine de Apple gibi büyük bir şirketin böyle bir hatayı gözden kaçırması oldukça enteresan.