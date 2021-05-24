Apple, Facebook Sansür Eleştirilerini Kaldırmayı Reddetti

Apple, Facebook sansür eleştirileri silme talebini geri çevirdi. İsrail ve Filistin krizine yönelik sansür uyguladığı iddia edilen sosyal medya devine yöneltilen eleştirilerin sosyal medya devi tarafından kaldırılması istendi ancak Apple, şirketin isteğini yerine getirmedi.

Apple, Facebook Sansür Eleştirilerini Kaldırmadı

NBC News'in haberine göre Apple, Facebook'un İsrail ve Filistin krizine dair uyguladığı iddia edilen sansür hakkında yapılan eleştirileri ve olumsuz yorumları kontrol ettikten sonra App Store'dan bu tür yorumların kaldırılmasının doğru olmadığı kanaatine vardı.

Facebook isimli sosyal medya platformunun uygulamasının geçen hafta sahip olduğu dört yıldızdan fazla olumlu derecelendirmesi vardı fakat uygulamanın puanı cumartesi günü 5 üzerinden 2,3 yıldıza düştü.

Filistin ile ilgili eleştiride bulunan iOS kullanıcılarının sosyal medya uygulamasına en çok verdiği puan 1 yıldız oldu. Eleştiri oklarını sosyal medya uygulamasına çeviren kişiler ise uygulamanın yorumlarına genellikle #GazaUnderAttack ve #FreePalestine gibi hashtagler yazdı. Facebook, sosyal medya uygulamasına verilen puanın söz konusu hashtagleri kullanan kişilerin protestosundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Facebook'un bir yazılım geliştiricisi, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ve Filistin arasındaki gerilimdeki tırmanıştan kullanıcıların güveni de önemli ölçüde hasar gördü. Kullanıcılarımız durumu ele alma biçimimiz yüzünden üzgün. Kullanıcılar sansürlendiklerini, özgürlüklerinin sınırlandırıldığını ve en nihayetinde susturulduğunu hissediyor. Sonuç olarak kullanıcılarımız (uygulamamıza) 1 yıldızlı yorum bırakarak protesto etmeye başladı."

NBC tarafından incelenen açıklama, şirketin olumsuz derecelendirmeler hakkında büyük endişelerinin olduğunu gösteriyor. Olumsuz derecelendirmelerle ilgili endişeleri artan Facebook, olumsuz yorumların kaldırılması için Apple ile iletişime geçti ancak Apple'dan istediğini alamadı. App Store'a yöneltilen talep reddedildi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizde birçok sosyal medya platformu hesap kısıtlama gibi eylemlere başvurmasından ötürü kullanıcılar tarafından şikayet edildi. Instagram, Mescid-i Aksa ile ilgili hashtaglerle paylaşılan gönderileri kısıtladı ve bu tür hashtag ile paylaşımda bulunan kullanıcıların gönderilerini görüntüleyen kişileri içeriklerin şiddet vb. unsurlarla ilişkili olabileceği konusunda uyardı.

Bu kısıtlamalar, Hamas'ın İsrail'e roket atması ve İsrail'in hava saldırılarının başlamasının ardından geldi. 11 gün boyunca devam eden gerilimin sonunda 12 İsrailli, 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Facebook'a bağlı olan Instagram, söz konusu yerleri yanlışlıkla terör örgütü ile ilişkili olarak işaretlediğini açıkladı. Sosyal medya devi, gönderilerin silinmesini gönderileri denetlemek için kullandığı algoritmada meydana gelen aksaklığa bağladı. Kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarının kısıtlamalarını aşmak için Filistin veya İsrail gibi sözcükleri kasıtlı olarak yanlış yazma yöntemine başvurdu.