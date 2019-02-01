Apple, Facebook’tan Sonra Google Uygulamalarını da Engelledi!

Apple, Facebook’un ardından Google’ın da Enterprise Sertifikası’na onay vermedi ve internet devine ait uygulamaların beta sürümlerini engelledi.

Dün sizlerlerle paylaştığımız haberde, Facebook’un ergenlik çağındaki bazı kullanıcılarına Research adlı bir uygulamayı kullanmaları karşılığında aylık 20 dolar ödediğinden bahsetmiştik.

2016 yılından bu yana yaşları 13 - 35 arasında değişen binlerce kullanıcıya söz konusu uygulamayı kurduran şirketin, etik dışı yollarla kullanıcıların telefon aktivitelerini ve internet geçmişlerini elde ettiği ortaya çıkmıştı. Facebook’un topladığı bilgiler arasında, özel mesajlardan tutun da elektronik postalara kadar birçok hassas veri bulunuyor.

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından harekete geçen Apple, tartışma yaratan Facebook Research uygulamasını engellemişti. Facebook'a ait tüm uygulamaların iOS ekosisteminden çıkarılabileceği yönündeki haberlerin üzerine dün açıklama yapan bir Apple sözcüsü, “Müşterilerine uygulamaları dağıtmak için kurumsal sertifikalarını kullanan tüm geliştiricilerin sertifikaları iptal edilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Enterprise Sertifikası, şirket içinde kullanılan kurumsal uygulamaların çalışanlara dağıtılmasını sağlıyor. Fakat Facebook’un, bu sertifikayı kullanarak şirket dışındaki test kullanıcılarına ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

TechCrunch adlı internet sitesinin ortaya çıkardığı gizlilik skandalından sadece bir gün sonra, benzer bir uygulama daha keşfedildi.

TechCrunch ’un raporunda, Google’ın “ScreenWise” adındaki bir VPN uygulamasıyla, insanların internet aktiviteleri hakkında ücretli araştırmalar yaptığı belirtiliyor. Şirket ayrıca, söz konusu uygulamayı Apple'ın Kurumsal Geliştirici Programı aracılığıyla Google kullanıcılarına da dağıtmış.

Google’ın ScreenWise uygulaması, Facebook’un uygulamasından biraz farklı. İnternet devi, Facebook’un aksine uygulamayı ürünlerinden biri olarak açıkça markalaştırdı. Dahası şirket, katılımcıları açık bir şekilde Google programı kapsamında işe aldı. Facebook ise üçüncü parti beta hizmetleri kapsamında uygulamayı test ediyordu. Ne olursa olsun, her iki uygulamanın da Apple’ın politikalarını ihlal ettiği görülüyor.

Apple, haberlerin ardından Google’ın beta sürecindeki tüm uygulamalarını engelledi. İptal edilenler arasında Gmail, Google Haritalar ve Hangouts uygulamalarının yeni sürümleri de yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Google sözcüsü, iOS uygulamalarında yaşanan geçici aksaklığı çözmek için Apple ile yakından çalıştıklarını söyledi. Apple cephesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.