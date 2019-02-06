Apple, FaceTime Hatasını Bulan Fortnite Oyuncusuna Para Ödülü Verecek

Apple firması, Facetime’daki güvenlik açığını bulan 14 yaşındaki Fortnite oyuncusuna para ödülü verecek.

Geçtiğimiz haftalarda Fortnite isimli oyuna girmeden önce arkadaşlarına FaceTime üzerinden ulaşmaya çalışan Grant Thompson, arkadaşlarının sesini duymaya başlayınca oldukça şaşırdı. FaceTime’da kullanıcılara gelen aramalara yanıt verilmemesine rağmen sesin karşı tarafa gittiğini fark eden Thompson, hiç vakit kaybetmeden durumu Apple firmasına bildirdi. Ancak Apple, gence herhangi bir geri dönüş yapmamıştı ve güvenlik açığını vakit kaybetmeden çözüme kavuşturmak için Grup FaceTime özelliğini durdurmuştu.

Örnek davranış sergileyerek Apple firmasına ulaşmaya çalışan Thompson, geliştirici hesabının olması gerektiğini sonradan öğrendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Thompson, Apple ekibinin konuya duyarsız kaldığını dile getirdi.

FaceTime’daki Güvenlik Açığını Bulan Gence Para Ödülü Yolda

Apple, FaceTime’daki güvenlik açığını ortaya çıkaran 14 yaşındaki Fortnite oyuncusuna “Big Bounty” kapsamında para ödülü verecek. Bu ödülün ise 20 bin dolar ile 200 bin dolar arasında olması bekleniyor. Söz konusu güvenlik açığı ise iOS 12.1.4 güncellemesi ile birlikte çözülecek.

Thompson ailesine teşekkür eden Apple, Grup FaceTime güvenlik hatasını düzelttiklerini ve gelecek hafta kullanıcılar için bu özelliği yeni bir güncellemeyle birlikte tekrar etkin hale getireceklerini belirtti.