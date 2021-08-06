Geliştiriciler, Apple'ın Fahiş Fiyat Politikasını Uygulamadığını Öne Sürdü

App Store'da uygulamasını barındıran geliştiriciler, Apple'ın fahiş fiyat politikasını uygulamadığını, birçok uygulamanın ölçüyü aşan miktarda bir fiyat etiketine sahip uygulama içi satın alma ögelerini içermesine rağmen uygulama mağazasında kalmasına izin verdiğini belirtiyor.

Geliştiricilerin değindiği uygulamalar, iOS kullanıcılarından haddinden fazla ücret alıyor ve daha yüksek kaliteli, özenerek geliştirilen uygulamaların kazancını önemli ölçüde engelliyor.

Teknoloji devi daha önce bu tür uygulamaların yayımlanmasının önüne geçemediğinden ötürü birçok eleştirinin ana hedefinde yer almış olsa da geliştiricilerin bu hafta Apple'a yönelttiği eleştirilerin öncekinden çok daha farklı olduğu söylenebilir.

Apple'ın Fahiş Fiyat Politikasına Dikkat Çekildi

Bir geliştirici, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette "Jelly: Slime Simulator, ASMR" adlı uygulamanın tanıtıldığı bir bağlantıyı paylaştı. Geliştirici, uygulamanın kullanıcılara neredeyse hiçbir işlevsellik sağlamamasına rağmen çok yüksek abonelik ücretine sahip olduğunu öne sürdü ve Apple'ın bu konuda hiçbir adım atmadığını savundu.

Apple promoting these slime apps again.



A few of them have $10+ weekly subscriptions.



One of them doesn’t even do anything.https://t.co/d0dKLCkiVF — Beau Nouvelle (@BeauNouvelle) August 4, 2021

Bu kategoride yer alan birçok uygulama, kullanıcıların abone olması için art arda reklamlar gösterir. Kullanıcı uygulamada daha vakit geçirmeye fırsat bulamadan önüne çıkan reklamları geçmek için çaba sarf etmeye başlar. iOS kullanıcısının reklamlardan sıkıldığında önüne iki seçeneği olur. Bu seçeneklerden ilki, uygulamayı telefonundan kaldırmakken ikincisi abonelik satın almaktır.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre Jelly: Slime Simulator, ASMR adlı uygulama, reklamları kaldırmak için haftada 13 dolar ödenmesini istiyor. MacRumors, uygulamanın kendileri tarafından indirildiğinde haftalık ücretin yaklaşık 8 dolara indirildiğini, bunun daha sonradan değiştirilip değiştirilmediğinin kesin olmadığını söyledi.

Her iki durumda da uygulamanın App Store'un inceleme yönergelerini açıkça ihlal ettiği görülüyor. Apple'ın politikası, kullanıcıları aşırı derecede yüksek fiyatlara tabi tutmaya çalışan pahalı uygulamaların App Store'da yer alamayacağına işaret ediyor ancak geliştiricilerin çoğu "pahalı" kısmının artık yorumlamaya açık olduğunu düşünmeye başladığını ifade etti.

Tweeti paylaşan geliştirici, uygulama içi satın alma ögeleri için belirtilen fiyatın açıklandığını ve herkesin satın alıp almamakta özgür olduğunu belirten bir kullanıcıya verdiği yanıttaysa Apple'ın bu tür fiyatlandırmalara izin vermeyen bir politikası olduğunu, bunun yanı sıra ebeveynlerinin telefonunu kullanarak yanlışlıkla satın alma işlemi gerçekleştiren çocuklar olduğunu belirtti.