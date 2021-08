Geliştiriciler, Apple'ın Fahiş Fiyat Politikasını Uygulamadığını Öne Sürdü

App Store'da uygulamasını barındıran geliştiriciler, Apple'ın fahiş fiyat politikasını uygulamadığını, birçok uygulamanın ölçüyü aşan miktarda bir fiyat etiketine sahip uygulama içi satın alma ögelerini içermesine rağmen uygulama mağazasında kalmasına izin verdiğini belirtiyor.

Geliştiricilerin değindiği uygulamalar, iOS kullanıcılarından haddinden fazla ücret alıyor ve daha yüksek kaliteli, özenerek geliştirilen uygulamaların kazancını önemli ölçüde engelliyor.

Teknoloji devi daha önce bu tür uygulamaların yayımlanmasının önüne geçemediğinden ötürü birçok eleştirinin ana hedefinde yer almış olsa da geliştiricilerin bu hafta Apple'a yönelttiği eleştirilerin öncekinden çok daha farklı olduğu söylenebilir.

Bir geliştirici, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette "Jelly: Slime Simulator, ASMR" adlı uygulamanın tanıtıldığı bir bağlantıyı paylaştı. Geliştirici, uygulamanın kullanıcılara neredeyse hiçbir işlevsellik sağlamamasına rağmen çok yüksek abonelik ücretine sahip olduğunu öne sürdü ve Apple'ın bu konuda hiçbir adım atmadığını savundu.

Apple promoting these slime apps again.



A few of them have $10+ weekly subscriptions.



One of them doesn’t even do anything.https://t.co/d0dKLCkiVF